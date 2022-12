Benedetta Rossi l'aperitivo salva feste: "gustosi, originali e soprattutto bellissimi nella presentazione!"

Oggi è finalmente la vigilia di una delle feste più attese dell'anno: tra aperitivi con gli amici e preparazioni per il cenone, Benendetta Rossi lancia una proposta super invitante.

Finalmente è 24 dicembre: le persone oggi si riuniranno stasera a tavola con i propri amici e parenti per festeggiare l'attesissima festa Natalizia. Tradizionale soprattutto nel sud Italia mangiare a base di pesce mentre domani, sempre secondo tradizione, carne. Nonostante i menù tradizionali alcune persone amano sperimentare. Soprattutto con l'avvento dei food creator che stanno spopolando, tantissime sono le persone che per la vigilia vogliono stupire i propri ospiti con alcune ricette che, oltre ad essere particolarmente gustose sono anche esteticamente belle. Questa mattina vi proponiamo una ricetta di Benedetta Rossi che, se avete tutti gli ingredienti a casa vi suggeriamo di preparare soprattutto in compagnia dei più piccoli che apprezzeranno soprattutto il risultato finale.

Benedetta Rossi: la ricetta dei muffin natalizi che dovete assolutamente preparare per stupire i vostri ospiti

La ricetta che propone Benedetta sono dei muffin perfetti da presentare su un buffet o come antipasto insieme al tipico salmone e frittura. Prepararli è veramente semplicissimo: ecco gli ingredienti che vi occorreranno per circa 12 pirottini. Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di scegliere anche il pirottino rosso o comunque natalizio e di metterlo negli stampini per questi dolcetti per non rischiare che durante la cottura diventino dei biscotti!

Per la base saranno necessarie due uova da montare con un vasetto di yogurt bianco (Benedetta suggerisce quello da 125g), e 30 g di formaggio grattugiato. Un volta amalgamato il tutto aggiungere le polveri: un pizzico di sale (circa 10g), 150g di fecola, 50 ml di olio di girasole e pian piano 150g di farina 00 setacciata per evitare qualsiasi formazione di grumi. In ultimo un cucchiaino di zucchero e mezza bustina di lievito per dolci, noi vi suggeriamo anche, se vi piace, della pancetta precedentemente cotta e aggiunta al composto solo dopo aver riempito i pirottini per non ritrovarli sul fondo del muffin. Dopo averli coti per 20-25 minuti a 170° con forno preriscaldato e ventilato si passa alla decorazione.

Per ricreare questo alberello bastano 100g di spinaci cotti, strizzati e frullati al quale dovete aggiungere 200g di formaggio spalmabile e m. Con una saccapoche create questi alberelli e per renderli ancora più natalizi potete mettere dei pomodorini o ricreare delle stelline con del formaggio. Sicuramente i vostri ospiti resteranno stupiti non solo dal gusto ma anche dalla particolarità della decorazione.

LEGGI ANCHE:Benedetta Rossi sfata un mito: "Ecco perché a Natale si mangiano e si regalano datteri", chi l'avrebbe mai detto!