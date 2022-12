Quanto costa il vino del famosissimo giudice di Masterchef Joe Bastianich? Il prezzo vi stupirà!

Quante persone hanno ricevuto o comprato delle bottiglie di vino per alcuni regali di Natale? L'anno prossimo o per capodanno non potete non prendere in considerazione le bottiglie di Joe Bastianich.

Joe Bastianic grazie alla passione per la cucina che le ha trasmesso sua mamma si è affermato nel mondo culinario. È un imprenditore di grandissimo successo: oltre ad aver aperto diversi ristoranti ha deciso di dar il via anche ad alcune attività. Sicuramente ad aver contribuito a questo successo è stata la partecipazione come giudice dell'amatissimo programma di Sky, Masterchef. "Vuoi che muoro" è la frase iconica dell'italo americano che quando prova piatti che proprio non rientrano nei suoi gusti spesso li ha anche scaraventati per aria. Forse è proprio questo ad aver fatto diventare tanto popolare Joe: la sua simpatia è senza ombra di dubbio uno degli ingredienti che ha garantito al programma un successo clamoroso.

Proprio perché è molto conosciuto regalare a qualcuno un programma di Bastianich oltre ad essere un'idea originale è anche accessibile a diverse tasche. Ecco alcune curiosità sui vini del giudice.

Joe Bastianic: quando costa un vino del giudice di Masterchef? Ecco dove acquistarli!

In questo periodo di feste sono tantissime le persone che ricevono e regalano delle bottiglie di vino. Spesso molte aziende decidono di regalare del vino ai propri dipendenti ma anche i datori di lavoro ricevono questo dono molto gradito non solo per chi è fan del programma ma anche per chi ama sorseggiare un calice. Se non li trovate nella vostra enoteca di fiducia non disperate: in meno di 24 ore potete riceverlo comodamente a casa. I vini si trovano infatti anche su Amazon. Alcuni sono legati al servizio prime quindi si ricevono entro le 24 ore. I costi sono inoltre accessibili a tutti: si trovano senza ombra di dubbio bottiglie più costose ma anche alcune sui 20/30 euro.

Il vespa è il più famoso dei rossi che produce la vineria di Bastianich. Il colore rosso rubino è particolarmente speziato: frutti rossi e confetture si fondono con odori balsamici che rendono il retrogusto amarognolo. Lo chef consiglia di gustarlo con una carne di maiale e patate al forno.

Per chi ama il bianco ecco l'alternativa della cantina: Giallo paglierino con importanti note floreali e di agrumi. Secco e acidulo ha in retrogusto persistente, perfetto non solo con i secondi di mare ma anche da degustare con un tagliere di salumi.

