Ernst Knam, avete mai visto i suoi dolci natalizi? Sono delle vere e proprie opere d'arte

Ernst Knam è stato conosciuto tra i più grandi pasticcieri come 'il re del cioccolato': sono veramente bellissimi.

Ernst Knam è il re del cioccolato e in questi anni lo abbiamo potuto constatare. Oltre ai tantissimi premi che ha ottenuto nel mondo dei pasticcieri, Knam è il volto più amato, forse secondo solo a Benedetta Parodi, di Bake Off Italia. Oltre ad essere giudice dalle prime edizioni, il pasticciere spesso dona ai concorrenti delle ricette da preparare durante le sfide tecniche che hanno messo spesso in difficoltà alcuni pasticcieri emergenti. Le sue preparazioni non sono per nulla facili ma è soprattutto il lato estetico e la minuziosità dei dettagli che hanno fatto si che si conquistasse il titolo di Re.

Ultimamente ha invitato nel suo laboratorio anche alcuni tiktoker. Knam ormai non si accontenta più della 'fetta' di pubblico che ha conquistato grazie alla trasmissione di Real Time e su Instagram: pare che voglia farsi conoscere anche sulla piattaforma cinese dove tantissimi food creator italiani hanno spopolato.

Quanto costano i dolcetti di natale di Ernst Knam? I prezzi sono altissimi ma ne vale la pena

Sul suo sito online si trovano tutti i dolci che per le feste ha progettato insieme al suo team. Dal classico panettone decorato con tanto di neve, babbo natale e albero di cioccolato, si trovano anche altre preparazioni della tradizione come il tronchetto di natale che ha una preparazione sicuramente molto particolare e una stratificazione da sogno.

Ci sono però dei dolcetti che, nonostante il prezzo decisamente elevato, solo per la presentazione meritano almeno un pensierino. Tra tutti ik Krinc: la rivisitazione e forse l'interpretazione di Knam del simpaticissimo Grinch.

Ovviamente non può mancare Babbo natale che cerca di entrare dal camino: un dolce che il re del cioccolato descrive non solo come golosissimo ma anche perfetto per stupire tutti i bambini.

Altro personaggio super amato del natale è il pupazzo di neve che Knam ricopre, ovviamente di cioccolato bianco!

Dolcetti monoporzione che come potete osservare non sono proprio economicissimi: nonostante ciò se siete fan del giudice pasticciere e per una volta vi volete concedere una coccola potete per una volta fare uno strappo alla regola.

