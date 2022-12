Perché Babbo Natale indossa un vestito rosso? È tutta una questione di marketing

Alcuni forse non lo sanno ma Babbo Natale prima non indossava il completo rosso? Il suo cambio look è una questione di marketing.

Avete scritto o fatto scrivere la letterina a Babbo Natale? Alcuni hanno questa tradizione proprio per esprimere desideri ed attendere con ansia i doni che vengono consegnati a mezzanotte. Altri invece si affidano a Santa Lucia, la donna che il 13 dicembre porta i doni. La santa però ha un grandissimo competitor: tutti conoscono Babbo Natale. Alcuni bambini si spaventano quando vedono grossi omoni con un sacco portare doni in tarda notte mentre altri cercano di restare svegli proprio per scoprire se a mangiare i biscotti ed il latte è proprio lui.

Tempo fa Babbo Natale non aveva il classico vestito rosso. In alcune storie veniva descritto con un aspetto molto più rozzo, completamente diverso dal morbido uomo con barba bianca, occhiali e scocche rosse. In altre culture invece Babbo Natale indossava i tipici vestiti che associamo agli elfi: i colori predominanti erano il rosso, il bianco e il verde.

Babbo Natale cambia look per una questione di marketing: ecco la storia del suo completo rosso

Sicuramente tanti conoscono l'associazione dell'iconica figura natalizia a San Nicola. Il santo aveva proprio la lunga barba bianca è principalmente conosciuto per essere il protettore dei bambini. Del resto chi se non Babbo Natale rende felice i piccoli con i doni tanto attesi e richiesti nelle letterine.

Inizialmente l'uomo aveva un completo color verde bosco. Questo ricordava proprio il colore degli abeti, il colore degli alberi che noi oggi decoriamo durante le festività. Poi inaspettatamente la sua tuta si è dipinta di rosso così come gli scarponi neri non sono per nulla un caso.

La scelta non è sicuramente dettata da un cambio di tendenze ma per una strategia di marketing che ha ottenuto un successo clamoroso visto che, ancora oggi, Babbo indossa questo colore.

L'illustratore Haddon Sundblom nel dicembre del 1931 vestì l'iconico portatore di regali di rosso in quanto proprio Babbo Natale venne scelto come volto di una bevanda che stava diventando sempre più popolare e che ancora oggi ha una grandissima fama. Avete capito quale bevanda dal packaging rosso è stata 'lo stilista' di Babbo Natale?

Se avete pensato alla Coca‑Cola avete fatto bingo! Negli anni poi la figura amorevole disegnata da Sundblom è rimasta nell'immaginario iconico di questa figura. Il rosso come la lattina e il nero degli accessori della tuta di Babbo servono per ricordare il colore della bibita gasata. E tu la conoscevi questa storia?

