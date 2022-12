Oroscopo della sera la Luna sorride a Toro e Gemelli

.

Benvenuti a una nuova edizione dell'oroscopo di questa sera, amici! La Luna sta attraversando il cielo in questa serata speciale e le stelle sono sicuramente allineate. Abbiamo messo insieme un programma di aggregazione ed esplosività per tutti i segni, quindi tieniti pronto per un viaggio intenso nell'universo zodiacale! Scopriremo certamente ognuno dei nostri desideri celesti e come possiamo farne uscire il meglio dalle situazioni attualmente in giro. Allaccia le cinture perché partiremo prestissimo!

Ariete

Cari Ariete, questa sera la Luna si trova finalmente nel vostro Settore della Fortuna, portandovi energie positive e traboccante entusiasmo! Approfittate dei benefici della Luna che vi supportano dandovi un'energia inebriante, perfetta per affrontare qualsiasi progetto e compiere progressi significativi! I campi di voi spirito saranno sollevati da un senso di libertà, passione e avventure a breve termine. Godetevi questo favorevole cielo stellato e seguite i vostri sogni con grande coraggio!

Toro

Questa sera il segno del Toro incontrerà alcune difficoltà sul proprio cammino. Gli effetti di una certa distrazione da parte tua renderanno le tue decisioni più controverse. Non lasciarti andare nella tendenza di abbattere wall troppo presto, resisti e non arrenderti alle prime avversità che s’incontrano sul tuo percorso.

Gemelli

Ai Gemelli di questa serata vi auguriamo grande energia! La vostra mente è vigile e noterete che riuscirete a esprimere al meglio i vostri pensieri. Tirate fuori la vostra creatività ed un pizzico di ottimismo per affrontare qualsiasi sfida che si presenterà! Dottate inoltre leggerezze nelle relazioni amicali: la gioia della compagnia è essenziale nella vita!

Cancro

Leone

Leone, questa sera sarai molto ansioso. I tuoi sentimenti potrebbero essere confusi e le tue emozioni a fior di pelle. Se ti senti particolarmente sensibile, sii gentile con te stesso e tranquillizza i tuoi nervi prendendo del tempo per te stesso. Questa è un'ottima occasione per riflettere sul tuo prossimo passaggio in modo da sentirti più a tuo agio nel costruire il destino che desideri.

Vergine

Sorprenditi, Vergine! Questa sera il tuo segno strizzerà l'occhio alla fortuna e al destino. La tua vita sta per cambiare grazie a un impulso dalle stelle che stanno di fronte a te, portandoti opportunità fortunate in campo finanziario. Non sottovalutare quella certezza nell’aria che avverti e sii audace nel prendere le decisioni giuste: tratterai col successo!

Bilancia

Questa sera non sarà un momento tranquillo per le persone del segno zodiacale Bilancia. Avrai difficoltà a raggiungere un equilibrio durante qualsiasi conversazione o attività quotidiana. Sarai messo sotto pressione da questioni complesse che richiederanno molto tempo e energie per trovare piacevoli soluzioni di compromesso. Non aspettarti troppi progressi nelle noiosissime incombenze burocratiche e domestiche che possono preoccupare la tua mente in questa giornata. Ciò significherebbe che dovrai dedicare i prossimi tempi ad esse, anche se alla fine potreste non vedere davvero frutto della tua fatica, sconsigliandoti di agire con fretta senza

Scorpione

Sagittario

Cari Sagittario, oggi è il giorno! Potete aspettarvi grandi cose in arrivo! La Luna nel segno dei Pesci vi porta la positività e vi permette di realizzare tutti i vostri sogni. Questo è un momento incredibilmente solido ed entusiasmante. Siate audaci nella prendere decisioni e preparatevi a sorprendervi voi stessi!

Capricorno

Cari Capricorno, la luna vi sta per invadere con tristezza e malinconia. Ciò che sentirete oggi, sarà una necessità inespressa di qualcosa chiuso nel vostro cuore. Vi sentirete forse un po' persi, confusi ed emotivamente svuotati. Tuttavia, ricordatevi che quel sentimento passerà velocemente - non lasciatevi abbattere! Cercate rifugio nella vostra forza interiore e credete nella vostra capacità di uscire dalle secche più complesse. Solo quando sarete aperti a nuove esperienze saprete modellare le vostre decisioni future.

Acquario

Preparati ad affrontare una notte di eventi deludenti se sei dell'Acquario. Potrebbero esserci molte cose che non vanno come previsto, ma potresti anche trovarti ad affrontare qualcosa di più drastico. Non sarai in grado di evitare delle sconfitte, quindi la cosa migliore da fare è prepararsi mentalmente a fronteggiarle con dignità e resistere agli ostacoli che ti si presenteranno sulla tua strada.

Pesci

Cari Pesci, oggi la Luna nel segno amico offre a voi una spinta energetica molto positiva. Approfittatene per cambiare in meglio la vostra giornata con la forza della vostra determinazione! Le energie benefiche che si liberano sono state create proprio per farvi sentire bene e stimolarti ad usare i tuoi talenti in modo creativo. Siate proattivi nell'interpretare le situazioni piuttosto che lasciarvi sopraffare dalle difficoltà: saranno momenti di grande divertimento!