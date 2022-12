Federica Pellegrini, il suo dolce preferito è perfetto a Natale: "Attenzione alla cottura"

La campionessa sportiva ha rivelato uno dei suoi dolci preferiti nelle festività natalizie: lo scatto social non mente, ecco la ricetta per prepararlo.

Dopo il suo addio al mondo dello sport Federica Pellegrini ha stupito tutti con l'inizio di una carriera diversa. Oggi l'atleta si dedica all'insegnamento ma non mancano le sue apparizioni televisive, l'ultima è quella a Pechino Express insieme al suo Matteo Giunta. I due si sono sposati ad agosto e hanno inaugurato il loro sogno d'amore. In queste settimane la Pellegrini ha postato uno scatto del suo forno con una ricetta che si conferma ancora una volta una tradizione natalizia davvero unica.

La Pellegrini ha scelto le famose mele caramellate, protagoniste di molti momenti di divertimento legati anche al mondo dell'animazione e dell'infanzia. Per preparare le mele caramellate occorrerà solo lo zucchero e qualche stecchino con cui fermarle e creare il manico adatto a grandi e piccini. Scopriamo qual è il procedimento per gustare un dolce natalizio diverso dagli altri e ideale per i piccoli di casa.

Le mele caramellate in forno: pronte in pochi minuti e perfette per i bambini

Sono uno dei simboli di alcuni dei parchi divertimenti più famosi al mondo. Le mele caramellate fanno parte della tradizioni di molti paesi e anche Federica Pellegrini ha postato lo scatto che le vede protagoniste in forno, pronte per essere addentate. Il primo passo è quello di sciogliere lo zucchero per creare il caramello. Aggiungiamo lo zucchero all'acqua e appena inizia a bollire immergiamo le mele. Ricordiamo che prima di farlo dobbiamo infilarle con lo stecchino e dunque avviare la cottura in forno già pronte per essere mangiate.

Per farle essiccare a dovere bisogna farle cuocere in forno e poi aspettare che si raffreddino del tutto prima di mangiarle. Possiamo aggiungere al caramello alcune gocce di colorante rosso e del miele per addolcire ancora di più la farcitura. Sembra infatti che le mele siano la merenda perfetta nei giorni natalizi da condividere in famiglia ma anche da decorare insieme ai bambini. Possiamo abbellirle con qualsiasi tipo di decorazione commestibile e coloratissima.

