Pechino Express, la rivelazione di concorrente della scorsa edizione: "Sono dei mostri"

Cosa c'è dietro la messa in onda di Pechino Express? A raccontarlo è Aurora Leone che ha rivelato un retroscena sul programma.

Tra le protagoniste della scorsa edizione di Pechino Express c'è Aurora Leone, attrice e influencer che solo qualche settimana fa ha debuttato a teatro tra applausi dei colleghi e della sua amatissima The Jackal. La Leone lo scorso anno ha partecipato con Gianluca Fru a Pechino Express facendo divertire moltissimo il pubblico a casa e affrontando molte sfide. In occasione di una recente intervista pubblicata sui social l'ex viaggiatrice ha rivelato cosa succede dietro la telecamera durante gli spostamenti dei concorrenti.

Quest'anno Pechino Express esordirà con una nuovissima edizione che a quanto pare è in corso d'opera. Nel cast stupisce la presenza di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che si addentreranno in un'avventura televisiva tutta nuova. Le coppie fanno ben sperare ma cos'è che ha rivelato Aurora Leone circa la logistica del reality itinerante? Ecco tutti i retroscena dal cibo ai passaggi in giro per il mondo.

Cosa accade dietro le telecamere di Pechino Express: la verità raccontata da Aurora Leone

L'attrice partenopea ha raccontato cosa accade quando i viaggiatori di pechino Express sono costretti a chiedere dei passaggi o a fare interi kilometri a piedi senza mangiare. Il trucco non c'è e a quanto pare tutto ciò che vediamo è reale. Unica differenza è che agli occhi dei telespettatori non c'è il cameramen. La Leone definisce gli operatori televisivi "Mostri" per esaltare le loro competenze.

I cameramen devono seguire passo passo ciò che fanno i viaggiatori con una telecamera parecchio ingombrante al seguito. Non è semplice portare il peso dello strumento che gli permette di registrare la parte più difficile arriva quando i viaggiatori devono chiedere dei passaggi. Aurora racconta che davanti alle telecamere il concorrente chiede un passaggio per due persone ma in realtà sono in tre più la telecamera. In ogni caso il cameramen è pronto a infilarsi ovunque anche senza preavviso. Come se non bastasse l'attrice racconta che gli operatori mangiano durante le ore di lavoro proprio davanti alle bocche affamate dei viaggiatori. Insomma il lavoro degli operatori televisivi a quanto pare vale per tre.

