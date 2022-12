Sapete che il Principino George chiese alla bisnonna, la Regina Elisabetta, un regalo di soli 7 sterline?

Il Principino George nel lontano 2017 stupì la bisnonna chiedendo per Natale un regalo di sole 7 sterline.

Quest'anno sarà sicuramente un natale molto diverso non solo per la famiglia reale ma anche per tutto il popolo inglese. Quest'anno non abbiamo assistito al classico discorso di Elisabetta. Era giovanissima quando ha deciso di aprire le porte del suo palazzo per poter fare gli auguri a tutti i suoi sudditi. Questa è stata una grandissima novità per la monarchia, l'avvento della tv ha permesso a tutti di ricevere i calorosi auguri della Regina. Quest'anno a sostituirla per la prima volta da quando la BBC manca l'augurio natalizio, suo figlio Carlo che a maggio sarà incoronato Re con la classica cerimonia che non si celebra da oltre 70 anni.

L'assenza della Regina si fa ancora oggi sentire. Sovrana impeccabile, mamma premurosa e straordinaria nonna, la sua longevità le ha permesso di conoscere anche i suoi pronipoti. Tra tutti ovviamente va menzionato George. Il figlio di William non solo porta il nome dell'adorato padre di Elisabetta ma è anche l'erede al trono che Elisabetta ha voluto, finché in vita 'educare'. La bisnonna e il nipotino avevano uno splendido rapporto e ciò possiamo affermarlo dalla commozione non solo di George ma anche di Charlotte il giorno dei suoi funerali.

Il Principino George chiese alla bisnonna, la Regina Elisabetta, un regalo di 7 sterline: ecco di cosa si tratta

Pensare ai Reali fa subito venire in mente alle grandissime opportunità economiche che hanno. Non solo i fondi dello stato ma anche i tantissimi possedimenti, garantiscono delle entrate annue da capogiro. Eppure non vuol dire che siano spendaccioni. Basti pensare che la Principessa del Galles, Kate Middleton, spesso sceglie per il suo guardaroba capi che costano pochissimo appartenenti alla collezione di Zara o reperibili su ASOS.

Nel 2017,il Principino George era ancora un bambino di appena 4 anni. I genitori e la bisnonna chiesero al piccolo di scrivere una lettera per Babbo Natale che lo stesso William ha fatto recapitare durante una visita all'Esplanade Park in Finlandia. Nel freddo villaggio di Santa Claus, William ha aperto la letterina del figlio scoprendo inaspettatamente che nonostante tutte le cose che la famiglia si potesse permettere lui desiderava con tutto il cure una semplice macchinina della polizia che costava solo 7 sterline.

Il desiderio del bambino venne ovviamente esaudito da Elisabetta che ha sempre fatto di tutto per vedere felici i piccoli di casa.

