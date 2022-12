Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci scoprono di essere in attesa di...

Clarissa Marchese e Federico Gregucci scoprono il sesso del nascituro: Arya sarà la sorellina maggiore di un fratellino o una sorellina?

Clarissa Marchese è nota a tutti non solo per esser stata scelta come tronista di Uomini e Donne. La ragazza nel 2014 ha indossato la corona di Miss Italia, un vero orgoglio per la famiglia che per tutto l'anno successivo ha accompagnato la ragazza a tantissimi eventi sopportandola in ogni progetto lavorativo. Clarissa ha sempre raccontato di essere legata alla sua famiglia e proprio nel video di presentazione del daiting show più seguito d'Italia, ha espresso il desiderio di poter costruire una sua famiglia proprio come quella dei suoi genitori.

Un sogno che nel programma è riuscita a realizzare. Scende le scale per lei Federico Gregucci, calciatore che ha un vero e proprio colpo di fulmine con la tronista. Colpo di fulmine corrisposto da Clarissa che si trova in enorme difficoltà a dire a Luca Onestini che il suo cuore batte per un altro ragazzo. L'addio con l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip è stato particolarmente doloroso. La donna ha sempre ammesso di trovare Luca un ragazzo d'oro ma il suo cuore batteva per un altro.

Clarissa Marchese e Federico, dopo Arya ecco cosa 'ha portato' la nuova cicogna

La coppia si è subito piaciuta e dopo qualche anno sono ritornati in trasmissione per annunciare a tutti il matrimonio seguito proprio dalle telecamere. Non abbiamo mai visto Clarissa così bella, complice forse anche l'emozione di sposare l'uomo della sua vita. Dopo il matrimonio si sono trasferiti in America dove è nata la prima figlia della coppia: Arya. Crescere una bambina lontani dai nonni e dagli zii sembra ver pesato molto, soprattutto a Clarissa che è legatissima alla sua famiglia. Ecco perché hanno deciso di trasferirsi nuovamente in Italia e qui, da pochissimo, hanno annunciato che presto la famiglia si allargherà!

I due hanno creato una festa per scoprire il sesso del prossimo membro della famiglia. Tutti i partecipanti hanno decorato un albero di natale ponendo una pallina rosa o blu a seconda della sensazione che provavano osservando il pancino di Clarissa. I due poi hanno aperto uno scatolone e da questo sono usciti tantissimi palloncini...

Blu! Clarissa e Federico dopo Arya hanno scoperto di essere in attesa di un maschietto tanto desiderato dalla coppia! Non a caso la tronista indossava un vestito blu proprio perché forse sperava di abbracciare presto il suo principino visto che ha già la sua principessa.

