Mara Venier a Viva Rai 2 confessa a Fiorello: "Domenica non posso andare in onda"

Mara Venier spiazza tutti durante il programma di Fiorello, Viva Rai 2. La conduttrice confessa che teme per la prossima puntata del suo programma.

Nata come attrice, Mara Venier ha scoperto che la chiave del suo successo si 'nascondeva' nella conduzione. Oltre a saper mettere sempre a proprio agio i suoi ospiti, la donna ha uno spiccato senso dell'umorismo che sembra aver favorito non solo i suoi ascolti ma anche i numeri in continua crescita dei suoi follower. Alcuni la vorrebbero come opinionista fissa anche in alcuni reality in quanto è un perfetto mix tra quegli opinionisti che spendono sempre una parola buona per ogni concorrente e quelli che invece hanno il dente avvelenato.

Mara ha il suo salotto televisivo e ogni Domenica va in onda ed entra nelle case degli italiani con interviste, battute e scherzi. L'ultima volta in cui la trasmissione non è andata in onda è stata in occasione delle partite dei mondiali. Mara ha colto la palla al balzo per un viaggetto a New York e la sua assenza in tv, dobbiamo ammettere, si è fatta sentire. Nonostante molti stessero incollati ad osservare le partite, tanti sentivano la nostalgia della compagnia di Zia Mara.

Mara Venier non andrà in onda? A confessarlo è la stessa a Viva Rai 2

A farci sorridere di prima mattina ormai ci pensa Fiorello. A Viva Rai due intrattiene tantissimi ospiti e le battute non mancano mai. È stata proprio la simpatia del comico conduttore a spingere la regina indiscussa del canale a mandargli un messaggio. Fiorello oggi in puntata dichiara che ha ricevuto un WhatsApp dall'amica in cui lo ringrazia per la compagnia in questo momento in cui si trova costretta a star a casa con il Covid. Tutti pensano allora alla puntata di Domenica In che, come anche l'anno scorso, sarebbe andata in onda il 25 dicembre.

Di solito per permettere ai conduttori di passare le feste in famiglia la puntata viene registrata e questo doveva avvenire in questi giorni. La donna però è risultata positiva al Covid ed è costretta a restare a casa. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti ma i fan del programma della Venier si chiedono come sarà possibile andare in onda. Registrerà da casa? Andra in diretta il 25 sperando di essersi negativizzata? O quest'anno dovremmo far a meno di Mara e accontentarci di un film?

