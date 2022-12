Michelle Hunziker: "Oggi penso a me, domani a tutti gli altri!", mai vista la conduttrice così felice!

Michelle Hunziker pubblica una storia in compagnia delle sue figlie, Sole e Celeste. La donna è felicissima che questa giornata sia tutta dedicata a lei.

Michelle Hunziker da quando ha annunciato la separazione con Tomaso Trussardi ha anche spesso sottolineato la voglia di sentirsi libera e di dedicarsi a sé stessa. Nonostante i buoni rapporti abbiamo pare che qualcosa legato agli impegni della conduttrice abbia incrinato il rapporto. In un post in cui Michelle mostrava il suo nuovo appartamento nel cuore di Citilife, Con gli occhi commossi ha spiegato l'importanza che aveva quella nuova casa: poteva finalmente dedicarsi del tempo a sé stessa e sentirsi libera.

Nella sua nuova casetta ci sono ovviamente le piccole Sole e Celeste che si dividono tra mamma e papà mentre Aurora Ramazzotti ha trovato un nuova casa prima dell'arrivo del primo nipotino di Michelle ma ogni tanto, anche lei, torna nella casa e tra le braccia delle mamma. Michelle ha sempre gli occhi lucidi quando parla delle sue bambine e soprattutto del nipotino tanto atteso e desiderato che non vede l'ora di conoscere. Si prodiga sempre per le sue bambine ma oggi ha deciso di dedicare del tempo a sé. Oggi Michelle è la regina indiscussa della casa soprattutto perché prima della vigilia di Natale tantissimi amici hanno riempito la conduttrice di regali!

Michelle Hunziker felicissima: "Mi sento voluta bene ed amata!", i regali scaldano il cuore della conduttrice

Siamo sempre abituati a vedere tantissime influencer ricevere regali che poi vengono sponsorizzati sui propri profili Instagram. Anche a Natale le persone che lavorano sui social o comunque nel mondo dello spettacolo sono stati particolarmente fortunati in quando non hanno tardato ad arrivare i regali di numerosissime aziende. Basti pensare a Chiara Ferragni che con l'aiuto della piccola Vittoria ha scartato i regali di Dior. Michelle a differenza di tantissime altre persone sembra voler scartare i regali non per pubblicità ma solo per coinvolgere i suoi fan in questa giornata che ha deciso di dedicare tutta a sé stessa.

Tra tutti questi doni, borse, occhiali, lampade, vino, panettone, vestaglia, e chi più ne ha più ne metta arriva anche un regalino per la piccola Lilli da parte della madre di Michelle che vuole che la cagnolina stia al caldo durante le sue gite in montagna.

