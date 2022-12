Pelè, l'annuncio della figlia preoccupa i fan: "Lo farò per lui", la Foto mostra le condizioni del campione

Kely Nascimento è la figlia del grande Pelè che in queste ore sta lasciando il Brasile a bocca aperta per le sue condizioni di salute. Cosa sta accadendo davvero al campione?

Sono ormai settimane che il mondo interro è in attesa di buone notizie riguardo le condizioni di salute di Pelè, uno dei giocatori più amati della storia del calcio. Il suo scontro continuo con Diego Armando Maradona lo ha reso una star anche in Italia dove i cori da stadio hanno sempre esaltato il genio dei due campioni. Dopo l'addio di Maradona arriva adesso l'annuncio delle condizioni critiche di Pelè che a quanto pare sono peggiorate negli ultimi giorni.

Fino a due settimane fa la figlia Kely Nascimento, molto attiva sui social network aveva rassicurato tutti spiegando che sui padre non era in pericolo di vita. Oggi però arriva una notizia diversa da quella che il Brasile intero sperava. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del mito attualmente ricoverato in Ospedale nel suo amatissimo Paese.

Pelè, come trascorrerà il Natale: l'annuncio della figlia non lascia dubbi

Il calciatore brasiliano in questi ultimi anni si è dedicato moltissimo al suo Paese di cui era Ministro dello sport. All'inizio di dicembre però la sua situazione ospedaliera si è complicata. Ricordiamo che Pelè lo scorso anno è stato operato per un tumore all'intestino che nei mesi successivi si è poi esteso anche ad altre parti del corpo. Inizialmente sua figlia aveva annunciato che la situazione era sotto controllo ma le ultime notizie non fanno sperare nulla di buono.

Pelè resta in ospedale anche a Natale ed è proprio qui che trascorrerà le festività. La sua famiglia sarà al suo fianco per superare anche questa sfida dopo le tantissime che ha vinto in campo. L'82enne è apparso in alcuni scatti su Twitter come questo in cui si annuncia la sua permanenza all'ospedale di San paolo. Kely Nascimento ha però dimostrato ai fan di suo padre grandissima gratitudine al punto da chiedere altre preghiere proprio per la sua salute. Pelè lascia con il fiato sospeso non solo il Brasile ma il mondo intero che non vede l'ora di riabbracciarlo.

