Sapete che bomboniera hanno scelto Francesca Cipriani e Alessandro Rossi per il loro matrimonio?

Ancora si parla del matrimonio dell'ex gieffina e showgirl Francesca Cipriani. Dal suo ultimo post abbiamo scoperto quali bomboniere hanno scelto.

Francesca ha finalmente realizzato il suo sogno. Ha sempre ammesso nei vari salotti televisivi di aver vissuto amori complicati ma che nonostante ciò continuava a credere che il vero amore prima o poi avrebbe bussato alla sua porta. Amici in comune hanno organizzato una cena che sembra aver cambiato per sempre la vita della Cipriani. A tavola con lei Alessandro Rossi che, una volta conosciuta l'ex pupa, ha deciso di conquistarla. Non si è limitato fiori e cioccolatini, Alessandro per conquistare Francesca ha optato per salumi, tortellini e piatti tipici della sua regione. Del resto chi ha seguito il percorso di Francesca all'Isola dei Famosi sa che la donna è una buona, anzi, buonissima forchetta e che riesce anche a mangiarsi ben quattro pizze.

Dopo un lungo corteggiamento è arrivata la proposta di Matrimonio in diretta tv al Grande Fratello Vip dove la donna ha deciso nuovamente di partecipare. Francesca non ha neanche accettato il prolungamento del programma in quanto dopo la proposta, voleva trascorrere il Natale con il suo compagno e preparare il matrimonio. I due sono convolati a nozze e nonostante siano già passate alcune settimane, non si fa altro che parlare di questa cerimonia e di tutti i dettagli più curiosi.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno scelto queste bomboniere per il loro matrimonio

La coppia è convolata a nozze ma stanno iniziando solo ora ad uscire le prime foto dell'evento. Francesca ha pubblicato sul suo profilo Instagram un po' di foto che hanno mostrato a tutti anche gli inviti e che hanno ricevuto i loro ospiti. Curioso il fatto che la coppia ha espressamente chiesto agli invitati di non indossare il bianco, il nero e il rosso.

Ovviamente non è mancata la confettata a cura dello stesso negozio che si è occupato di preparare tutte le bomboniere degli sposi.

La coppia ha scelto questi profumatori con luce a led confezionati in delle bellissime scatole bianche con nastrino rosa.

I due hanno aggiunto anche delle confezioni con dei macarons e dei confetti. Un'idea veramente carina e soprattutto molto gradita a chi ama tantissimo avere in casa dei profumi particolari.

