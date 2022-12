Salt Bae, dopo i Mondiali di Calcio arriva l'ennesima batosta: ecco di cosa si tratta

Dopo i Mondiali di Calcio, arriva una nuova, cattiva notizia per il famoso ristoratore turco Salt Bae. Ecco che cosa sta succedendo e perché

Salt Bae è uno dei cuochi più famosi al mondo. Nato a Erzurum, nell'Anatolia Orientale, il 9 agosto 1983, Bae è il proprietario della famosa catena di ristoranti Nusr-Et, che è nota in tutto il pianeta e prende il nome proprio dal nome reale del cuoco, Nusret Gokçe. Il cuoco turco è noto anche per i video diventati virali in rete e per i meme che sono stati creati per lui e che sono condivisi ogni giorno sui social. Salt Bae è diventato una vera e propria star dei social media e i suoi ristoranti sono frequentati da personaggi famosissimi.

Tra questi, ci sono anche gli sportivi come Lionel Messi, capocannoniere argentino che ha trionfato con la sua nazionale domenica 18 dicembre. A proposito di Lionel Messi, è stata pubblicata una foto negli ultimi giorni che ritrae il cuoco con il grande calciatore argentino proprio alla fine della partita. A proposito della finale dei Mondiali di Calcio del Qatar: c'è un fatto di cronaca di cui stanno parlando tutti che riguarda proprio il famoso ristoratore turco.

Salt Bae: brutta notizia per il famoso cuoco

Molti di voi avranno sicuramente letto che il famoso cuoco turco ha cercato di toccare la Coppa del Mondo e di farsi immortalare insieme al trofeo. Questo comportamento non è piaciuto per nulla alla FIFA. Questo perché il regolamento della Federazione prevede che soltanto i calciatori vincitori della squadra vincitrice, gli ex vincitori del trofeo nelle edizioni passate e i capi di Stato possono toccare questi trofei. E Salt Bae, lo sappiamo, non è in nessuna delle tre categorie. Recentemente, però, è stata comunicata una novità che non piacerà al famoso cuoco turco.

Sul profilo Twitter ufficiale dell'U.S. Open Cup, e cioè la coppa nazionale di calcio degli Stati Uniti, è apparso un tweet molto chiaro. "Salt Bae is hereby banned from the 2023 Open Cup final" si legge sulla pagina Twitter della Open Cup. Che, tradotto, significa "Salt Bae è bannato / interdetto dalla finale della Open Cup". Onde evitare che il ristoratore provasse a fare la stessa cosa fatta quasi una settimana fa in Qatar, dunque, si è preferito evitare del tutto l'accesso di quest'ultimo. Come avrà reagito il cuoco dopo aver letto questa notizia?

LEGGI ANCHE>>>Leo Messi, il mistero sull'incontro segreto ai Mondiali in Qatar: "Finalmente posso annunciarlo"