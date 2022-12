Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno? Gli esperti dicono di stare in guardia

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Oggi il clima a Napoli è Rain con luce pioggia. L'umidità è al 76% e la temperatura media si aggira intorno ai 16°C, mentre la temperatura minima è di 12,49°C e la massima di 16,47°C. La velocità del vento è di 3,68 km/h ed al momento le nuvole coprono circa il 59% del cielo. Oggi a Napoli piove leggermente e c'è un'alta umidità. La temperatura media è di 16°C, con la minima di 12.49°C e la massima di 16.47°C. Il vento soffia dolcemente alla velocità di 3,68 km/h e il cielo è coperto da nubi per circa il 59%. Oggi si possono fare diverse attività all'aperto come prendere una passeggiata nella vicinanze o andare in bicicletta, ma anche stare al chiuso come leggere un buon libro o guardare un bel film al calduccio del proprio salotto.

Avellino

Avellino sta vivendo un clima piuttosto piovoso con leggera pioggia. L'umidità è del 78%. La temperatura media è di 13,35°C, con la minima a 9,97°C e massima a 14,13°C. Il vento soffia a circa 1,54km/h ed il cielo presenta una nuvolosità discretamente alta pari al 65%. In base a questo clima piuttosto piovoso con leggera pioggia in Avellino oggi, ci sono diversi modi che si possono fare. Si potrebbe decidere di rimanere al chiuso e prendersi un pomeriggio rilassante in compagnia del propri cari o concedersi qualche ora di relax leggendo un buon libro. In alternativa, è possibile considerare un'escursione in un parco vicino per godere della natura circostante; è anche possibile accendere un camino e godersene la luce mentre si liberano la mente dallo stress quotidiano.

Caserta

A Caserta oggi è prevista pioggia leggera. L'umidità dell'ambiente è al 74%, la temperatura media della città è di 15,8°C, con un minimo di 10,71°C e un massimo di 16,25°C. La velocità del vento sarà del 1,34 km/h e il cielo sopra Caserta mostrerà una copertura nuvolosa del 73%. Data la previsione meteo a Caserta, oggi è possibile fare delle attività all'interno. Con una pioggia leggera e un cielo nuvoloso al 73%, si potrebbero organizzare eventi indoor come giochi di società, progetti artistici o cuocine in casa. A causa dell'umidità elevata, sarebbe opportuno non praticare intenso esercizio fisico ed evitare l'esposizione prolungata al sole.

Salerno

A Salerno si prevede un clima di pioggia leggera con un'umidità del 79%. La temperatura media è 11.57°C, la temperatura minima è 7.16°C mentre la temperatura massima 12.62°C ed il vento soffia ad una velocità di 1.94km/h con una percentuale di nuvolosità pari al 92%. In base a questo meteo, oggi a Salerno si può prevedere un clima di pioggia leggera. L'umidità è alta (dell'79%) ed il vento soffia ad una velocità di 1.94km/h. La temperatura media è di 11.57°C ed è accompagnata da un alto tasso di nuvolosità del 92%. Si consiglia quindi vestirsi caldi e tenersi pronti all'ombrello per l'eventuale pioggia leggera.

Benevento

A Benevento oggi il clima è nuvoloso con delle nubi spezzate. L'umidità è al 86%. La temperatura media è di 12,32 gradi centigradi, la temperatura minima 9.16 e la temperatura massima 14.91 gradi. La velocità del vento è di 2.07 km/h mentre la percentuale di nuvolosità si attesta intorno all'80%. Oggi a Benevento il meteo presenta un clima nuvoloso con nubi spezzate, dunque ottime condizioni per godersi l'atmosfera esterna. L'umidità è elevata al 86% e la temperatura media si attesta intorno ai 12,32 gradi centigradi con minimo di 9.16 gradi e massimo di 14.91. La velocità del vento è molto bassa (2.07 km/h) e la percentuale di nuvolosità intorno all'80%. Perciò c'è qualche possibilita che sotto i raggi caldi del sole compaiano qualche schiarita durante il giorno, rendendo ideale andare in passeggio all'aperto o fare sport all’aria aperta: dagli sport più tradizionali come pallacanestro, calcio o

Paeestum

Il clima a Paestum è caratterizzato da pioggia leggera (Rain). Le temperature sono mediamente alte, con una media di 15.54°C; la minima è 11.33°C mentre la massima è 16.42°C. L'umidità in città si attesta intorno al 77%. La velocità del vento è di 2.41km/h, e le nuvole coprono il 90% del cielo paesano. In base a questo meteo, oggi si può fare una passeggiata piacevole nei pressi di Paestum per godere della leggera pioggia, del clima mite e dello splendido panorama fornito dal 90% di nuvole che copre il cielo. I raggi del sole possono anche fare capolino tra le nuvole sotto forma di squarci luminosi.