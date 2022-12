Che tempo fa oggi a Salerno? La parola agli esperti

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli il clima è sereno con cielo limpido. L'umidità è del 70%, la temperatura media è di 13,22°C con minima di 7,67°C e massima di 13,59°C. La velocità del vento è 1,67km/h mentre i nuvoloni occupano solo lo 5% del cielo. In base a questo meteo,oggi a Napoli si può godere di una splendida giornata e cielo limpido. Le temperature medie sono di 13,22°C con la minima di 7,67°C e la massima di 13,59°C. L'umidità è del 70% mentre al momento il vento soffia solo leggermente con 1,67km/h. La frazione della presenza nuvolosa è pari a soltanto 5%. Apriamo quindi le porte alla possibilità di usufruire appieno di questa bella giornata in libertà: fare una passeggiata al mare o immersi nella natura circostante; fare sport o visitare luoghi culturalmente interessanti all'aperto; prendersi del tempo per riposarsi in panch

Avellino

Il clima ad Avellino è Chiaro e il cielo è sereno. L'umidità è al 70%. La temperatura media registrata è di 10.77°C, con una temperatura minima di 6.88°C e una massima di 12.17°C. La velocità del vento è assestata a 2,16 km/h mentre la percentuale di nuvolosità della giornata si attesta all'9%. In base a queste condizioni meteorologiche, oggi in città di Avellino sarà una giornata bellissima. Di conseguenza, si possono svolgere qualsiasi tipo di attività all'aperto. Puoi fare una passeggiata nella natura circostante, andare a fare un giro in bicicletta o prendere parte ad altri sport come il calcio o la pallavolo. Anche se l'umidità è del 70% le temperature sono abbastanza miti e potresti anche portare fuori dal tavolo da picnic per passare il pomeriggio in famiglia od amici! Goditi questa bella giornata assolata!

Caserta

La città di Caserta presenta un clima nuvoloso. Descrizione: pochissime nubi. L’umidità è pari al 70%. La temperatura media è di 12,48°C; la minima di 5.35°C e la massima di 13,12°C. La velocità del vento è bassa con 1,91km/h. La percentuale Nuvoletto e del 19%. In base a questo meteo, oggi nella città di Caserta è possibile fare molte attività all'aperto. La temperatura media è abbastanza confortevole, quindi passeggiate o escursioni in montagna possono essere un'ottima idea. La nuvolosità leggera ed il vento debole offrono diverse opportunità per organizzare un picnic al parco o per trascorrere del tempo all'aria aperta con i propri amici e familiari. Anche se non si sono previste precipitazioni da parte delle nuvoletto, non si può sapere quando improvvisamente il clima possa diventare più instabile. Quindi prima di andare fuori, assicurarsi di portare con sé l'occorrente come cappellini da

Salerno

Il clima a Salerno è coperto con poche nuvole. L’umidità relativa è del 73%. La temperatura media è di 8.36°C, con un minimo di 3.97°C e un massimo di 10.21°C. La velocità del vento raggiunge 2,13 Km/h ed il 14% della volta celeste risulta nuvolosa. Considerando le condizioni del meteo, oggi a Salerno potresti fare attività all'aperto come una passeggiata o un picnic al parco o, se preferisci stare all'interno di casa, optare per qualcosa di creativo come cucinare un pasto squisito, organizzare giochi con gli amici (come la famosa Trivial Pursuit) oppure prendersi il tempo per rilassarsi guardando un film. Prova anche yoga e meditazione: possono essere gratificanti ed estremamente salutari!

Benevento

A Benevento il tempo è nuvoloso con nubi in rottura. L'umidità è del 82%. La temperatura media è 9,03°C, con una minima di 5,57°C e una massima di 11,81°C. La velocità del vento è 3,17km/h e la percentuale di nuvolosità è del 65%. Con tempo nuvoloso a Benevento, oggi si possono fare moltissime cose. Considerando l'umidità e le basse temperature, camminare all'aperto o praticare attività fisica come fare jogging sarebbero ideali per trascorrere una bella giornata. Si può anche prendere un cappotto pesante ed esplorare la campagna circostante. Oppure trovar qualche parco nelle vicinanze per passeggiaire sotto il sole che filtra dalle nubi in rottura. Si pu´anche passare del tempo con i propri cari e godersi una bella conversazione intorno al tavolo di casa.

Paeestum

Il clima a Paestum è nuvoloso con pochi nuvolosità. L'umidità è del 74%, la temperatura media è di 12.02 °C e la variazione compresa tra una temperatura minima di 7.94°C e massima di 13.55°C registrata oggi; mentre la velocità del vento si aggira intorno a 2,15 km/h. La percentuale di copertura nuvolosa è del 12%. In base al meteo di Paestum, oggi si può fare la maggior parte delle attività all'aperto in quanto è nuvoloso ma con pochi nuvolosità. Tuttavia, vista la temperatura media relativamente bassa e l'alta umidità, è meglio portare un giacchetto per stare più comodi e caldi. La velocità del vento è bassa, quindi non dovrebbero esserci problemi se deciderete di fare una passeggiata o altre attività fisiche all'aperto. Divertitevi!