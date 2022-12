Oroscopo del Sud: fallimenti in arrivo per Toro e Vergine

:

Benvenuti nell’oroscopo di oggi! Abbiamo una giornata piena di promesse ed emozioni, quindi mettetevi comodi e scoprite cosa vi aspetta nelle stelle. Queste previsioni parleranno della vostra energia positiva, della creatività e della felicità che sentirete nell'aria! Oggisarà un primo passo entusiasmante verso nuovi traguardi da raggiungere. Buona fortuna a tutti!

Ariete

Oggi per l'Ariete sarà una giornata complicata e ricca di contrattempi. Dovrai affrontare alcune difficoltà, ma se cercherai di essere forte e persistente riuscirai a superarle agevolmente. Non aspettarti troppi successi da questa giornata e sii preparato ad affrontare eventuali insuccessi lungo il cammino. Preparati inoltre a mettere da parte i tuoi sogni, visto che oggi non sembreranno realizzabili.

Toro

E' tempo di abbracciare l'entusiasmo per tutti i nati Toro! Sentitevi liberi di sognare in grande e provate nuove esperienze che agitano la vostra creatività. Con le influenze divinatorie del momento, la fortuna vi assiste nell'esplorazione delle scoperte energetiche che il vostro segno predilige. La Luna in Ariete darà una spinta extra, amplificando la vostra capacità napoleoniche in tanti aspetti della vita. Seguite le intuizioni e imparate a parlare senza remore: trasformerete un indirizzo apparentemente casuale alla meta desiderata! Buone notizie arriveranno presto... godetevi ogni momento come se fosse un regalo prezioso!

Gemelli

e ottimista

Il tuo oroscopo di oggi per i Gemelli prevede energia e stelle allineate! I rapporti sono sotto un'ottima luce. Non solo le relazioni in famiglia stanno andando bene, ma anche nel mondo delle amicizie personale puoi attenderti maggior comprensione, cooperazione e collaborazione. Approfitta di questa fase, cerca di metterti in gioco; insieme a tutte le persone che ti circondano potrete raggiungere grandiosi traguardi.

Cancro

È tempo di prendersi una pausa dalle vostre responsabilità soprattutto quelle riguardanti lavoro. Preoccupazioni che si ripresentano ogni volta e pressione elevata potrebbero minare la fiducia in se stessi, Cancro. È importante essere più morbidi con se stessi andando incontro alla mente, corpo, spirito o fare qualcosa che porti benessere e felicità. Lasciatemelo dire: ce la fate!

Leone

Oggi, il Leone potrebbe sentirsi un po' sotto pressione. La sua vita potrebbe essere scombussolata da una serie di piccole complicazioni che possono sembrare molto insidiose. Avere l'atteggiamento giusto per affrontare la situazione è fondamentale, e cercare di rimanere con fiducia nella direzione intrapresa sarà essenziale se si vuole avere successo.

Vergine

La Vergine di oggi ha il vento in poppa! Lo spirito solare di questa giornata, unitamente a un desiderio forte di superarvi e migliorarvi sostenuto da Mercurio favorisce la vostra creatività. Se avete dei dubbi cercate l'occasione per guardare al futuro con speranza e secondo la filosofia del “tutto prova qualcosa”. Approfittatene per prendere decisioni coraggiose che possano elevare le vostre prestazioni e far sentire il meglio di voi stessi.

Bilancia

Il segno della Bilancia oggi è sommerso da sentimenti piuttosto tristi. Potresti sentirti deluso e di fronte a una situazione senza sapere come reagire, ma cerca di mantenere la calma la tua tendenza a perdere facilmente il controllo in determinate circostanze potrebbe compromettere tutti i tuoi piani a lungo termine. Lascia che queste emozioni passino con l'arrivo al Sole in transito, in modo che tu possa guardare avanti con rinnovato ardore e entusiasmo verso la vita.

Scorpione

Sei sulla strada giusta, Scorpione. La Luna entra nell'ottimista segno del Sagittario portando un'ondata di positività e fiducia per te. Goditi alcune nuove opportunità promettenti che si presenteranno durante questo periodo, mantenendo ben salde le tue convinzioni ed i tuoi obiettivi. È una buona occasione per aumentare la tua autostima e dare energia alla tua vita personale e professionale! Inoltre, con l’ingresso nel segno della Vergine ogniqualvolta in cui metterai in pratica pensieri costruttivi potrai approfittare di risultati davvero incoraggianti. Credici!

Sagittario

I nativi del Sagittario inizieranno questa giornata con un senso di disagio che non promette niente di buono. Le stelle prevedono un cielo lontano dalla prosperità ed è importante considerare che gli avvenimenti della vita possono avere cambiamenti sia nella sfera personale che in quella professionale. Non permettere al pessimismo di prevalere e vestiti la tua armatura mentale più coraggiosa per affrontare le circostanze con maggiore tenacia.

Capricorno

Oggi gli amici del Capricorno avranno una giornata fantastica! Il Sole e la Luna amichevoli sono insieme nell'attuale scena celeste, portando in dono un cocktail di dolcezza e abundanza. E cosa significa questo per te? Significa che potresti incontrare qualcuno che diventerà sempre più importante nella tua vita o imbatterti in fortuna nella forma di opportunità a cui non hai mai pensato prima. Sii pronto per tutto quello che viene verso di te!

Acquario

Oggi gli Acquario possono essere in grado di fare un grande passo avanti verso la realizzazione dei loro desideri. Questa è un'ottima occasione per esprimere la propria creatività e pochi giorni più tardi vedrai come i tuoi sforzi ripagheranno. Trova il coraggio necessario per affrontare le sfide più difficili e tutto andrà bene. Apri il tuo cuore all'amore e al supporto che ricevi dalle persone intorno a te. Forza, coraggio!

Pesci

Oggi i Pesci devono essere pronti ad affrontare le insidie che la loro vita possa porre davanti a loro, sarà un giorno tormentato e pieno di ansia. Non fanno altro che preoccuparsi troppo per cose al di fuori del loro controllo e dovranno imparare a impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. Anche se sembra difficile ricordatevi che non è mai troppo tardi per sfide più grandi.