Ambra Angiolini, T'Appartengo ritorna a far scatenare i fan: ecco perché

Dopo la finalissima di X Factor 2022 Ambra Angiolini ritorna a far scatenare i suoi fan con la sua inimitabile T'Appartengo.

Quest'anno X Factor ha regalato grandi sorprese ai telespettatori a partire dalla conduttrice fino alla scelta dei giudici. Francesca Michielin ha raccolto ufficialmente l'eredità di Alessandro Cattelan portando la grande musica in quest'edizione. La stessa conduttrice si è esibita più volte sul palcoscenico e ha duettato con i concorrenti durante la finalissima del talent show. Proprio la chiusura del programma è stata apprezzatissima dal pubblico dei social che non vedeva una finale così da moltissimi anni.

I quattro giudici si sono rivelati una grande sorpresa, Ambra, Rkomi, Dargen D'Amico e Fedez hanno condotto i loro talenti verso la finalissima. Anche loro però sono riusciti a mettersi in gioco nell'ultima puntata con alcune esibizioni inedite. Tutti i giudici si sono esibiti con le loro hit ma quella che ha più emozionato il pubblico è decisamente Ambra Angiolini. L'attrice infatti ha riportato sul palcoscenico l'iconica T'Appartengo scritta in occasione del programma Non è la Rai da Gianni Boncompagni.

Ambra Angiolini e le prove di T'Appartengo: il pubblico continua ad amarla

La Angiolini ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa di essere dispiaciuta perché in passato, quando era una giovane ragazza, non si è rivolta agli avvocati per ricavare denaro da T'Appartengo. Probabilmente nessuno si sarebbe mai immaginato un successo del genere, capace di sopravvivere ancora dopo anni.

Da Non è la Rai il brano è arrivato a X Factor 2022 dove è letteralmente esploso. La Angiolini è ritornata a scalare le classifiche musicali con la sua hit che è diventata un vero e proprio fenomeno social senza precedenti. Intanto Ambra ha pubblicato sui suoi social anche un video delle prove della canzone in cui la vediamo splendere più che mai in una forma smagliante. Dopo anni l'attrice è ancora uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo.

La rivedremo il prossimo anno a X factor 2022? A giudicare dal lavoro fatto con i concorrenti e il lancio dei Tropea in tanti sperano proprio di sì. Ambra potrebbe regalarci ancora grande spettacolo sul palcoscenico del talent show più amato della musica.

