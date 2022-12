Stanchi dei tacchi alti e scomodi? Clio Make-up rivela i suoi modelli bassi preferiti

Clio Zammatteo conosciuta da tutti come Clio Make-up, ha rivelato quali sono i suoi modelli di scarpe basse perfetti per questa stagione.

La bellissima Clio è diventata famosissima grazie ai consigli di trucco. Seguiva la mattina una prestigiosa scuola a New York e la sera si cimentava in tutorial che postava su YouTube. Clio è stata la prima a portare sul web questa novità e se molte persone oggi lavorano sui socia è proprio perché hanno seguito le orme di Clio e si sono cimentati a mostrare a tutti come replicare dei beauty look. Clio ormai posta pochissimi tutoria ma ha creato un vero e proprio impero. Ha iniziato a collaborare con diversi brand creando le sue palette ispirate ai suoi gatti per poi passare alla pubblicazione di un libro, un programma su Real time fino ad arrivare al coronamento di un grandissimo sogno: avere la propria linea di prodotti non solo make-up ma anche di skin care.

Clio Zammatteo appassionata di scarpe cool ma comode: ecco i suoi modelli preferiti

La beauty guru in questi anni ha creato una vera e propria squadra che, con la sua approvazione scrive articoli sul blog che porta il suo nome. Anche Clio si cimenta nella scrittura, soprattutto quando recensisce i prodotti: dopo lunghi test scrive tutti i pro e i contro e trovando anche dei prodotti simili magari anche a prezzi più accessibili. La donna parla anche di stile e tendenze. Per chi la segue con tanto affetto sa che Clio non ama particolarmente i tacchi a spillo. Sono pochissime le scarpe alte che predilige e sul suo blog ha selezionato, tra le nuove tendenze, dei modelli bassi che hanno una sola caratteristica: la comodità.

Prime tra tutte le ballerine che ritornano ad essere di gran tendenza. Alcuni non riescono ancora ad accettare questo ritorno ma dobbiamo dire che alcuni modelli proposti anche da brand lowe cost sono veramente super chic.

Seguono le scarpe stringate adatte soprattutto per i look più classici. Perfetti anche con un look college sono una valida alternativa ai mocassini, anche questi selezionati da Clio e di grandissima tendenza.

Ultimo, ma non per importanza sono un grande classico: gli stivali bassi. Perfetti anche nei modelli che ricordano quelli che utilizzano i fantini, sono una delle calzature più richieste in questa stagione!

LEGGI ANCHE:Clio Make-Up e il segreto per labbra più piene: "Strofina con questo.."