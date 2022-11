Clio Make-Up e il segreto per labbra più piene: "Strofina con questo.."

Quante volte abbiamo desiderato labbra più piene e voluminose? Clio Make-Up ha deciso di svelare a tutti il segreto per un effetto davvero wow.

Le labbra sono parte fondamentale del make-up e c'è bisogno di curarle al meglio per ottenere un effetto sempre ordinato e voluminoso. Prima di scoprire come creare un effetto pieno con i prodotti giusti è bene ripassare alcune regole fondamentali per prendersene cura. Clio non è solo la regina del make-up ma molto spesso condivide anche tips di beauty routine per la cura della pelle.

La prima regola è quella di idratare sempre le labbra soprattutto in questo periodo dove le temperature tendono a calare. Non bisogna idratare le labbra solo quando notiamo delle screpolature ma ogni giorno. Scopriamo in che modo poter creare un effetto labbra pieno e voluminoso utilizzando una tecnica che le rende anche più protette.

Il segreto di Clio Make-Up per labbra voluminose: ecco quali prodotti usare

Cominciamo subito a scoprire in che modo poter creare un effetto pieno per labbra voluminose in grado di esaltare il nostro make-up. Il primo passo è quello di utilizzare un balsamo labbra e applicarne un po' per poi strofinarlo con uno scovolino ovviamente dalle setole non troppo dure. Per alcuni minuti continuiamo a strofinare così da rendere anche le labbra più rosate e piene. Procediamo poi con l'applicazione di un gloss rimpolpante che faremo agire per circa due minuti. Eliminiamo il gloss e a labbra asciutte cominciamo a lavorare con la matita.

Clio utilizza una matita marrone per sfumare la parte centrale superiore e la parte centrale inferiore delle labbra. Creiamo in questo modo anche una sorta di gioco di ombre utile a far sembrare le labbra più grandi. Continuiamo poi a sfumare le labbra con una matita rosa per poi colorarle tutte. Il tocco finale sarà dato dal lip gloss luminoso e rosato che però dovrà essere applicato solo al centro. Evitiamo di lavorare sugli angoli delle labbra. A questo punto l'effetto super glow e molto pieno sarà un successo e le labbra diventeranno protagoniste indiscusse del nostro make-up.

