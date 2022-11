Annalisa stravolge tutti con il suo look da palcoscenico: "È sempre lo stesso.."

La cantante Annalisa ha ripreso i live in giro per l'Italia e ha scelto di inaugurare il palcoscenico vestita così: i suoi cord set lasciano tutti senza parole.

Sin dai tempi del suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi, Annalisa ha conquistato tutti con la sua voce potente e limpida. In questi lunghi anni di carriera la cantante ha avuto una grande evoluzione che l'ha portata a calcare i palcoscenici più importanti e ad affermarsi come un riferimento per la nuova musica pop italiana. I dati delle classifiche musicali parlano chiaro, il fenomeno Annalisa ha sorpreso tutti e finalmente in queste settimane è ritornata lì dove tutto è cominciato.

Con l'avvento della pandemia gli artisti hanno dovuto rinunciare a concerti e esibizioni live rimandando molto spesso i tour ma Annalisa è finalmente ritornata sul palco. Fino a qualche giorno fa era in giro per l'Italia e con grande gratitudine ha ringraziato il suo pubblico per averla aspettata e aver condiviso insieme a lei questo viaggio. La cura del look è fondamentale per l'ex allieva di Amici che in occasione dei suoi concerti ha deciso di indossare in ogni data un cord set molto particolare che ha fatto impazzire tutti.

Il look di Annalisa ha conquistato tutti: il dettaglio che fa la differenza

La cantante sfoggia spesso i suoi look in tendenza con le ultimissime mode e condivide con i suoi fan sui social la passione per il make-up. Il look di Annalisa è estremamente curato ma mai banale, elegante ma inteso. Insomma sembra proprio che i suoi outfit siano in grado di lasciare il segno e questa volta in occasione del suo tour ha deciso di sfoggiare look davvero particolari.

Ad ogni data Annalisa ha indossato un cord set con pataloncino, crop top e giacca corta. Si tratta di una continuità di look che ha scelto da indossare per tutta la durata del tour. Ha sfoggiato completi totalmente bianchi ma anche alcuni con dettagli luminosi davvero unici. Pe rogni data un cord set dello stesso modello ma con fantasia diversa, una vera e propria genialata che il pubblico ha apprezzato molto. I suoi capelli erano quasi sempre raccolti in modo da destreggiare senza troppi intoppi sul palcoscenico. Non sono mancati i tacchi vertiginosi e un make-up super luminoso a coronare serate di musica indimenticabili.

LEGGI ANCHE>>>Sarah Jessica Parker, i look della star di Sex and the City fanno ancora discutere