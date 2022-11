Mina Settembre 2, la confessione di Marisa Laurito prima del finale: "Un grande dolore"

La protagonista di Mina Settembre 2 rivela alcuni dettagli sul suo personaggio e non solo: ecco perché ha accettato il ruolo di Zia Rosa.

Questa sera andrà in onda l'ultima e imperdibile puntata di Mina Settembre che a quanto pare riserverà grandi sorprese. La protagonista Serena Rossi ha rivelato in anticipo che questa stagione sarà risolutiva, questo significa che con molta probabilità non si ripeterà il finale della prima stagione. La scelta tra Domenico e Claudio sembra sempre più ardua ma ormai l'assistente sociale pare abbia scelto il ginecologo. Peccato che nel frattempo Domenico si sia innamorato di un'altra donna, sarà amore vero?

Il pubblico spera ancora in un lieto fine ma c'è anche la possibilità che Mina scelga di restare da sole insieme alle sue due amiche del cuore. Intanto anche il caso di Olga continua a insospettire e tutti i nodi verranno al pettine questa sera in prima serata su Rai Uno. Tra i nuovi protagonisti della serie c'è però Marisa Laurito che interpreta Zia Rosa, personaggio che il pubblico ha accolto con grande affetto. Scopriamo cos'ha dichiarato a Gente la Laurito in vista del finale di stagione più atteso di tutti.

Marisa Laurito svela perché ha accettato il ruolo in Mina Settembre 2

L'attrice ha dichiarato di essere stata sin da subito attratta dal ruolo di Rosa nella sceneggiatura di Mina Settembre 2. Il carattere della zia di Mina è quello di una donna accogliente e amorevole ma non solo. Con fare allegro Rosa riesce ad essere spalla forte per la giovane Mina e nella puntata di stasera dovrà fare i conti con il mistero sulla scomparsa di sua sorella Olga. La Laurito ha parlato di una fiction che fa luce su una Napoli per bene che ha la cultura e l'arte nel sangue. A dispetto di altre fiction Mina Settembre non concentra la sua narrazione sulla criminalità ma lascia una speranza nel cuore del pubblico.

Intanto la Laurito vanta una carriera teatrale davvero stellare e tra i suoi tanti amici del mondo del cinema e dell'arte vanta un rapporto particolare con Luciano De Crescenzo. Quando è scomparso l'attrice ha provato un dolore molto forte, "Un dolore terrificante" dice ma poi confessa di sentire ancora la sua presenza. Non resta che attendere qualche ora prima della messa in onda dell'ultima puntata della serie che ha conquistato il pubblico per l'ennesima volta, in attesa della terza stagione.

