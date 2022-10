Mina Settembre 2, Serena Rossi: "Vi dico chi è la mia migliore amica nella vita reale", è un'attrice famosissima

La protagonista di Mina Settembre 2 ha deciso di rivelare a tutti chi è la sua migliore amica nella vita reale: i fan non riescono a crederci.

La seconda stagione di Mina Settembre è un vero e proprio successo senza precedenti che sta portando Serena Rossi in cima alla classifica delle serie tv più viste in Rai. Le avventure dell'assistente sociale più famosa del piccolo schermo continuano a stupire tutti ma a tenere alta l'attenzione è anche la sua vita sentimentale. Mina ha deciso di dire addio al suo Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti, per lasciare posto a Mimmo. Il collega e ginecologo però ha cominciato una relazione amorosa con un'altra donna e pare che le cose si siano messe male.

L'intreccio è servito e la Rossi si gode il successo della serie insieme a tutti i protagonisti del cast. Tra questi non possiamo non menzionare due attrici d'eccezione che hanno fatto la storia del teatro italiano, si tratta di Marisa Laurito e Marina Confalone. Le due si sono ritrovate sul set di Mina Settembre 2 dopo molti anni e hanno dato vita a due interpretazioni davvero uniche. In occasione dell'intervista a Stasera C'è Cattelan la protagonista ha però rivelato un dettaglio sulla sua vita privata che ha stupito tutti.

Serena Rossi confessa: "Ecco chi è la mia migliore amica"

Tra gli ospiti di Alessandro Cattelan qualche giorno fa è apparsa Serena Rossi. Il conduttore e l'attrice hanno mostrato grande feeling durante l'intervista tanto da conquistare il pubblico. Ovviamente uno degli argomenti principali dell'intervista era proprio il successo di Mina Settembre e Serena si è lasciata sfuggire un dettaglio inedito.

Sul set della fiction c'è anche il suo compagno che interpreta il marito della sua migliore amica Irene. Non tutti però sanno che Serena e Christiane Filangieri, attrice che presta il volto a Irene nella serie tv, sono migliori amiche anche nella vita reale. La loro amicizia nasce anni fa e si estende anche a Valentina D'Agostino, attrice siciliana che presta il volto a Titti. Insomma il trio di cui tutta Italia è innamorata in tv anche nella vita reale è unito da grande amicizia. Sarà forse per questo motivo che la storia tra Titti, Mina e Irene ha conquistato tutto il pubblico emozionando ad ogni puntata.

