Anticipazioni Sopravvissuti, parla il protagonista: "Un dolore indicibile"

Gli ultimissimi due appuntamenti della fiction Sopravvissuti attendono il pubblico questa sera: tutto ciò che accadrà sarà un vero e proprio colpo di scena.

Si chiama Sopravvissuti l'ultima creazione Rai che ha scosso parecchio il mondo della tv generalista abituata a storie o gialli molto meno intrecciati. La produzione di Sopravvissuti intreccia l'Italia con la Francia e la Germania, un cast internazionale che vede l'uso dell'italiano e del francese durante la registrazione. In molti ritengono che questa fiction non sia stata accolta come meritava, probabilmente per la diversità rispetto a ciò che siamo abituati a vedere in tv.

A prescindere dei numeri in share resta indubbia la capacità di affrontare temi sociali come l'immigrazione, l'aborto e l'umanità ormai scomparsa con cui ci interfacciamo ogni giorni in situazione molto meno estremiste di quelle che vivono i naufraghi sulla nave. Il protagonista è un bravissimo Lino Guanciale che affronta la bestia interiore dopo lo sbarco in Italia proprio come il resto dei suoi compagni di viaggio. La domanda che tutta Italia si pone in queste ore è: cosa è successo davvero sull'Arianna? In occasione di un'intervista a Tele Sette, l'interprete di Armando Leone ha svelato alcuni dettagli.

Luca Biagini confessa: "Nulla è scontato"

Luca Biagini interpreta Armando Leone nella serie tv, si tratta del famoso capitano che nella scorsa puntata abbiamo visto morire per mano di due naufraghi sotto gli occhi terrorizzati della sua compagna. Una storia che mette al limite l'umanità e che tira fuori una ferocia inaspettata. Biagini confessa di essere stato colpito sin da subito dal suo personaggio proprio per la grande forza di reagire a un dolore così grande come la perdita di una figlia.

Sulle ultime due puntate invita il pubblico a non stare così tranquillo, se c'è una cosa certa è che in Sopravvissuti nulla è come sembra. I colpi di scena da quanto annunciato non mancheranno e non ci sarà il rischio di annoiarsi. Questa sera andrà in onda la penultima puntata e restano aperti ancora troppi dubbi da svelare. Come finirà il matrimonio di Luca? Riuscirà sua moglie a perdonarlo? La cosa certa è che Marta sarà in pericolo proprio come tutti i naufraghi e bisognerà scoprire chi è che ha deciso di perseguitarli.

