Clio Make-up lancia un nuovo mascara: una nota influencer mostra un prima e dopo sorprendete

Clio Make-up lancia un nuovo mascara. Allunga, pettina e distende le ciglia. Ecco un prima e dopo sorprendente.

Clio Make up ha iniziato a pubblicare dei video su YouTube mostrando a tutti non solo come replicare i suoi make-up ma anche tutte le tecniche che stava apprendendo alla famosissima scuola di New York. La bellissima donna ha ottenuto un successo clamoroso. Forse la seconda a Clio a pubblicare questi contenuti è stata Alice Venturi conosciuta da tutti come Alicelikeaudrey. Sono state le prime ad ottenere tantissima visualizzazioni ed oggi la donna di Belluno dopo aver pubblicato diversi libri, collaborato con tantissimi brand e registrando un programma tutto suo, ha aperto una propria linea di prodotti. La sua collega ed amica Alice, ha deciso di supportare dal primo momento le uscite del suo brand. È stata poi Clio a decidere di omaggiarla dei suoi prodotti che Alice recensisce sui social.

Clio Make-up: Alice Venturi recensisce il suo nuovissimo mascara. Il prima e dopo è impressionante

Per chi conosce Alice sa che non recensisce mai un prodotto solo perché un'azienda ha deciso di collaborare. La donna non ha peli sulla lingua e se un prodotto non la soddisfa al 100% non ha problemi a dichiararlo. Alice ammette sempre quando è stata pagata per realizzare contenuti e forse anche questa è la chiave del suo successo. La sua estrema schiettezza fa si che tutti si fidino cecamente del suo giudizio. Clio ha deciso di mandarle il suo nuovissimo mascara '360 flip'. Il Prodotto è vegano dalla colorazione ultra-black e promette un volume extra e ciglia perfettamente allungante. A renderlo particolare è anche lo scovolino a spirale che riesce a lavorare bene su tutte le ciglia permettendo di pettinarle bene e non dar il via ai grumi. Alice ha deciso di testarlo per i suoi follower e questo è il prima e dopo veramente impressionante.

Per chi conosce Alice sa che non è soddisfatta delle sue ciglia che ritiene troppo corte e soprattutto prive di curvatura. Un problema che accomuna tantissime persone e che spesso ricorrono al piegaciglia e ai mascara con le fibre per creare volume. Il mascara di Clio, come potete notare dalla foro che pubblica Alice, ha una resa pazzesca: ciglia lunghe, nere, curve e volumizzata. Un vero e proprio 'miracolo' se così volgiamo chiamarlo. Del resto chi se non Clio poteva dar vita ad un prodotto così visto che di mascara ne ha consumati e provati tantissimi!

