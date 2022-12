Uomini e Donne chiude i battenti: resa nota la data dell'ultima puntata

Il programma amatissimo dagli italiani chiude i battenti. È stata già resa nota la data dell'ultima puntata.

Il programma di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio uno dei più amati dagli italiani. Non a caso chi non può accendere la tv alle 14:45, guarda la replica che viene mandata in onda la sera su La5 o ancora, chi proprio non riesce, è disponibile sulle piattaforme streaming. Già dalle prime puntate nei lontani anni '90, il programma ha riscosso un successo clamoroso. Il classico trono con tronisti e corteggiatori ha fatto spazio a numerosi format e ad oggi possiamo dire che anche le vicende del trono over sono super seguite e amate. Maria ha creato in questi anni un cast che sembra essere la chiave vincente per assicurarsi un'ampia fetta di pubblico: Tina Cipollari, Gianni Sperti e perché no, anche alcuni volti del parterre come Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato e tanti altri ci tengono incollati allo schermo con le loro conoscenze.

In assenza delle registrazioni Maria ha spesso avuto un piano B. Anni fa quando si interrompevano a maggio, per non lasciare senza nulla il suo pubblico richiamò alcuni tronisti e corteggiatrici e alcuni volti del trono over per raccontare la loro storia negli studi. Il programma si chiamava Uomini e Donne e poi. Successivamente a farci compagnia per la stagione estiva Temptation Island che quest'anno non è andato in onda ma sembra che la casa di produzione delle De Filippi, La Fascino, stia pensando di riprendere il format per le numerosissime richieste.

Uomini e Donne: ecco la data dell'ultima puntata

Come accade anche durante il periodo di ferie la trasmissione di Maria chiude i battenti. Produttori, opinionisti, dame, cavalieri, tronisti, corteggiatrici si prendono una pausa dalle registrazioni. Di solito vengono mandati in onda dei film natalizi così come anche nel periodo pasquale si lascia spazio a grandi classici del cinema. L'ultima registrazione si è già svolta quindi sono già tutti in vacanza ma, quando andrà in onda l'ultima puntata?

Alcuni hanno sperato che l'ultima puntata andasse in onda venerdì 23 proprio per chiudere in bellezza la settimana prima delle feste ma è stato reso noto che purtroppo non sarà così. L'ultima puntata sarà mandata in onda a partire dal 21 dicembre quindi, visto che di solito per una registrazione ci sono almeno due puntate possiamo affermare che andrà in onda fino al 22 dicembre.

