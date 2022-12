Claudio Amendola, quanto costa mangiare nel suo ristorante? Tutti i prezzi del menù

L'attore romano Claudio Amendola ha aperto un ristorante nella Capitale, quanto costa mangiare nel suo locale? Scopriamo tutti i prezzi del menù.

Tra gli attori più amati del cinema e della fiction italiana c'è Claudio Amendola che vanta anni di carriera alle spalle. Con la serie tv Nero a metà l'attore ha incantato il pubblico di Rai Uno per diverse stagioni e in molti attendono con ansia la prossima. Intanto la cronaca rosa ha annunciato la separazione tra Amendola e sua moglie Francesca Neri con cui ha condiviso moltissimi anni della sua vita. I due hanno cercato di mantenere il riservo sulla questione ma la notizia è trapelata qualche mese fa.

Non tutti sanno però che Claudio è proprietario di un ristorante al centro di Roma. Si tratta di un locale che interpreta alla perfezione tutti i sapori della cucina romana e che in occasione del Natale propone anche un menù per le festività. Scopriamo quali sono i cavalli di battaglia del locale e soprattutto quanto costa un pranzo o una cena da Frezza - Cucina del Coccio.

Frezza - Cucina del Coccio: i prezzi del ristorante di Claudio Amendola

Il locale si trova in pieno centro romano e rispecchia tutti i requisiti della classica cucina all'italiana. I cavalli di battaglia sono ovviamente i primi piatti tipici della tradizione come carbonara, gricia, amatriciana o cacio e pepe ma non mancano i secondi e gli antipasti con sorpresa. Amendola ha confessato in passato che il suo scopo era quello di riportare i clienti del suo locale a casa della nonna e a quanto pare ci è riuscito alla grande.

In occasione del Natale il ristorante propone un menù completo con diverse pietanze tipiche della tradizione. Si comincia con i famosi fritti che vedono protagoniste le verdure come carciofi, melanzane e cavolfiore. Continuiamo con la stracciatella romana che conclude gli antipasti lasciando tutti a bocca aperta. I primi proposti in occasione del giorno di Natale sono Cannelloni di carne gratinati e ravioli con ricotta e spinaci. Per i secondi non possono mancare le puntarelle alla romana e le spallette di agnello al forno con le patate. In conclusione troviamo i dolci della tradizione come il panettone, il torrone e altre specialità. Tutto questo al costo di 60 euro a persone in occasione del 25 dicembre.

Il fiore all'occhiello del locale è però la pizza con un impasto speciale e soprattutto fatto in casa. Si tratta di una pizza classica molto bassa e croccante, una vera chicca per rendere speciale qualsiasi pranzo e cena.

