Caos nella casa del Grande Fratello: dopo la puntata alcuni vipponi se ne dicono di cotte e di crude!

Dopo la puntata di ieri Lunedì 19 dicembre si sono animati gli animi dei vipponi. Lo scontro ha creato caos nella casa del Grande Fratello.

Ieri come di consueto è andata in onda una nuova puntata del programma di Alfonso Signorini. Il conduttore nel primo blocco affronta la questione di Oriana e Antonino. La venezuelana è furiosa con l'ex di Belen Rodriguez e lo accusa di verla solo usata. Nel confessionale mandato in onda durante la puntata si lascia a una dichiarazione che fa storcere un po' il naso ad alcuni vipponi e a Sonia Bruganelli. Oriana ha affermato che anche Belen lo ha usato e poi scaricato per De Martino che trova, senza ombra di dubbio, anche più attraente. Un commento che a molti non è piaciuto soprattutto ad Antonella che viene interpellata da Alfonso.

La Fiordelisi ha fatto una promessa ad Edoardo Donnamaria: non nominare e parlare più di Antonino. Alfonso però le da la parola sulla vicenda e Antonella, al posto di esimersi dall'esprimere il suo parere, prende nuovamente le difese di Spinalbese. Successivamente è protagonista di un nuovo blocco e Antonella accusa tutti i suoi coinquilini di essere falsi e non dire mai le cose in faccia: nel suo mirino la fidanzata di Edoardo Tavassi, Micol.

Lite furiosa nella casa del Grande Fratello dopo la puntata: protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi

Arriva il momento delle nomination palesi. I concorrenti non sanno che il più votato non rischia di uscire dalla casa ma sarà eletto preferito del pubblico. Antonella scopre la sua carta che rivela il volto di Micol: "A differenza delle altre due streghe che bene o male so che parlano male di me, lei lo fa sempre di nascosto e senza microfono", accusa l'influencer durate la sua nomination. Reciproco è il sentimento visto che anche Micol poi la vota. Edoardo Tavassi, forse anche un po' saturo dei continui commenti di Antonella sulla ragazza che sta frequentando decide di votarla sostenendo che in puntata recita malissimo la parte della vittima.

Discussione ripresa anche nella notte dopo il saluto di Alfonso. È Tavassi a riprenderlo visto che dopo aver accusato la campana di essere falsa il pubblico ha applaudito e Antonella, di tutta risposta ha replicato: "Mi accontento degli aerei". Con questo voleva far capire al suo rivale che se la gente la credesse falsa non avrebbe persone disposte a pagare per degli aerei. Tavassi insiste sulla sua teoria: "Hai sentito il pubblico applaudire?".

Antonella poi continua: "Tu sei tranquillo con tutti perché non ti fanno vedere chi parla male di te", lanciando un'occhiata velenosa a Giaele. Nella casa si crea il caos. Tavassi insiste sulla sua tesi, Antonella è falsa, lei accusa lui di non capire che lei è l'unica vera amica che ha proprio perché dice tutto in faccia e crede che questo sia un teatrino per compiacere Micol. Insomma, una nottata un po' movimentata.

