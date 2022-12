Masterchef non ha riscosso lo stesso successo degli scorsi anni: non immaginerete mai perché

Masterchef Italia era fino a qualche anno fa uno dei programmi più attesi non solo dagli appassionati di cucina ma anche dai ragazzini: il dato di cui vi parleremo vi mostra che ormai non è più così.

Il programma ha avuto sin dalle prime puntate un successo clamoroso. A conquistare i giudici con le loro pietanze diversi chef amatoriali che da ogni parte d'Italia e anche del mondo cercavano prima di conquistare il grembiule e poi la vittoria. Entrare nella cucina del programma e soprattutto nella dispensa sembra un sogno. Prodotti di ogni genere messi a disposizione per sperimentare nuovi sapori e cotture che si apprendono nel corso della sfida. I partecipanti hanno sicuramente una dote visto che vengono scelti dopo numerosissimi provini ma le sfide mette a dura prova anche le passioni più forti. Restare nel bancone cucinando piatti stellati o lavorando sotto pressione con gente non affine nelle brigate costa l'eliminazione anche a chi, nella cucina, aveva già immaginato il proprio futuro.

Tantissime sono le persone, e soprattutto i ragazzi, che dopo la messa in onda delle prime stagioni si sono appassionate al mondo della cucina. Alcuni concorrenti delle ultime edizioni hanno anche ammesso di aver iniziato a cucinare dopo aver seguito il programma e letto alcuni libri dei giudici per apprendere le diverse cotture e ricette. Molti hanno trionfato mentre altri nonostante l'eliminazione non hanno smesso di credere nei propri sogni e oggi o hanno aperto il proprio ristorante o lavorano per qualche noto chef.

Masterchef non ha più la stessa influenza sui ragazzi: ecco perché

Molti telespettatori credono che il talent culinario sia particolarmente stressante anche solo da vedere. Le persone si cimentano in tantissime preparazioni ma l'ansia da prestazione e soprattutto la paura di non servire il piatto sperato spesso viene colta anche da chi guarda comodamente il programma da casa. Nei primi anni, il successo clamoroso aveva fatto notare agli italiani un impennata nelle iscrizioni degli istituti professionali. Sempre più ragazzi volevano cimentarsi ai fornelli e chissà, magari arrivare alla maggiore età e provare ad entrare nella cucina. Dato che ad oggi sembra non essere riconfermato.

Nonostante il covid il programma di Sky non si è mai fermato. Le puntate hanno mantenuto incollati allo schermo tantissime persone ma questa la nuova generazione di teenager sembra non aver subito il fascino di coltelli e fornelli. Il calo delle iscrizioni agli istituti professionali o anche solo nelle scuole di cucina è stato drastico ecco perché possiamo dire che il programma non ha più la stessa influenza degli ultimi anni.

