Vacanze da vip, Belen Rodriguez e Stefano De Martino spiazzano tutti: "Non siamo come gli altri"

In queste settimane abbiamo assistito al boom delle vacanze natalizie dei vip: Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno scelto una meta diversa.

Da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo italiano hanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie in montagna, per la precisione in Svizzera. Non sono mancati scatti delle piste da scii, di hotel lussuosi e cene ricche di vipponi pronti a scattare foto da pubblicare su Instagram. A questo si aggiungono moltissime esclusive comparse sui giornali di cronaca rosa di questi giorni.

Stupisce la scelta di Stefano De Martino e Belen Rodriguez che hanno deciso ancora una volta di rinunciare a tutto questo. Dopo alcuni anni di separazione la coppia è ritornata più affiatata che mai svelando che in realtà il loro matrimonio non è mai stato annullato. Un colpo di scena che qualche mese fa ha lasciato Silvia Toffanin senza parole. Belen e Stefano voleranno via dall'Italia lontano da sguardi indiscreti e anche questa volta scelgono la famiglia.

Belen e Stefano: dove trascorreranno le vacanze, questa meta è davvero unica

Al contrario dei loro colleghi del mondo dello spettacolo la coppia di conduttori ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia in un luogo molto caro alla Rodriguez. Entrambi sono reduci da una stagione lavorativa molto intensa in cui li abbiamo visti in prima e seconda serata con i loro show. De Martino ha inaugurato la seconda edizione di Bar Stella su Rai 2 e a gennaio tornerà con la nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile. Anche Belen Rodriguez ha concluso una stagione record tra Tu si que vales su Canale 5 e Le Iene show su Italia Uno.

Sembra proprio che il riposo sia meritato e per l'occasione i due voleranno in Argentina, terra d'origine di Belen. Insieme ai piccoli Santiago e Luma Marì la coppia trascorrerà le feste natalizie lontano dai paparazzi che si affollano nelle mete di montagna scelte dai vip italiani. Anche questa volta Stefano e Belen suggeriscono una meta davvero unica ideale per un viaggio diverso e adatto a chi è curioso di conoscere le bellezze del mondo. Non resta che attendere il loro ritorno sul piccolo schermo appena dopo le vacanze natalizie.

