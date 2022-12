Kate e William, l'errore clamoroso per gli auguri di Natale: "Che fuguraccia"

Royal Family: il principe William e la principessa Kate augurano Buon Natale a tutti i sudditi ma qualcosa è andato storto.

Il Natale si avvicina e per la famiglia reale più famosa al mondo questo sarà il primo senza la Regina Elisabetta II. La dipartita della sovrana ha sconvolto il mondo e il suo funerale si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico a cui non si assisteva da anni. Oggi a guidare il paese è Re Carlo III contro chi sosteneva che avrebbe fatto meglio ad abdicare in favore di suo figlio William. Al suo fianco come sempre c'è Camilla, paragonata costantemente alla Lady D che il mondo ha amato immensamente e che un tragico incidente ha strappato alla vita.

Oggi nel mirino della cronaca rosa e dei media mondiali ci sono William e Kate, eredi al trono che continuano a incantare il mondo intero. La coppia riesce a parare i colpi dello scandalo scatenato da Harry e Meghan e lo fa con grande classe ed eleganza. In occasione del Natale è però apparsa una foto sul profilo della giovane coppia che ha lasciato tutti senza parole. Il ritratto di famiglia è meraviglioso ma c'è che non funziona?

La foto natalizia di Kate e William con i bambini: peccato per il loro outfit

Come ogni anno Kate e William si occupano anche degli auguri di Natale che trasmettono al mondo intero con i social network. In queste settimane li abbiamo visti impegnati in apparizioni pubbliche anche negli Stati Uniti a pochi giorni dall'uscita della serie tv che avrebbe gettato per l'ennesima volta la famiglia reale nello scandalo. William e Kate si difendono alla grande e hanno pubblicato un meraviglioso ritratto di famiglia.

La foto colpisce innanzitutto per la bellezza dei loro tre figli, pronti a diventare giovani esponenti della famiglia reale. A stupire è il loro outfit tipicamente estivo che stona un po' con l'inverno e lo spirito natalizio che ci circonda. Si tratta probabilmente di una svista che ovviamente il popolo dei social ha captato immediatamente. La loro unione però è così evidente che ai due principi potremmo perdonare qualsiasi cosa.

LEGGI ANCHE>>>L'anello di fidanzamento di Kate Middleton ha una storia pazzesca: non riguarda Lady D