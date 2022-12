Valentna Ferragni: il suo make-up all'avanguardia ruba la scena alla sorella Chiara:

Valentina Ferragni per una volta riesce a rubare la scena alla sua famosissima sorella Chiara: a conquistare tutti è il suo make-up super all'avanguardia.

Valentina ha sicuramente avuto una bravissima maestra. Chi meglio di Chiara poteva mostrare alla sorella il potere della condivisione e fare di uno spazio sui social una vera e propria carriera. A percorrere le sue orme non è infatti solo Valentina ma tantissime altre persone che sperano di ottenere almeno un quarto del seguito di Chiara Ferragni. Valentina nonostante i continui paragoni con la sorella si è affermata nel mondo della moda e sul web. Anche lei collabora con tantissime aziende, posa per campagne e riceve inviti agli eventi più esclusivi delle maison di alta moda.

Valentina dopo aver ottenuto in grandissimo seguito ha deciso di dar spazio alla sua creatività aprendo un proprio brand. Valentina Ferragni Studios è famosissimo e tantissimi sono i rivenditori sparsi in tutta Italia. La sorella Chiara ha dopo qualche anno lanciato anche lei la sua linea di bijoux non entrando mai in competizione con la sorella minore anzi: spesso Chiara mixa e matcha diversi accessori del proprio brand e di quello della sorella spingendo tutti ad ricreare gli stessi abbinamenti.

Valentina Ferragni spiazza tutti con un look super originale: basta solo un ombretto

Se Chiara è una vera esperta di tendenze e moda questa volta ad utilizzare un look estremamente all'avanguardia è sua sorella Valentina. Nel mondo del make-up sono tantissime le novità e i trend e Chiara li conosce bene visto che ha anche una sua linea di prodotti beauty. Eppure i look luminosi ma basic di Chiara sembrano non essere poi così originali. Chiara si trucca spesso da sola mentre per le occasioni più importanti c'è il suo truccatore a giocare con forme e colori.

Ombretti sfumati con una precisione artistica ed eyeliner grafici spesso sono stati lanciati da Chiara ma questa Valentina spiazza tutti. Il segreto del suo make-up è un punto luminoso che non posiziona all'angolo interno dell'occhio o sotto l'arcata sopraccigliare come spesso fa la sorella ma in un punto decisamente originale.

dopo aver messo una linea di matita sfumata, mascara ed ombretto luminoso sulla rima inferiore decide di ricreare quello che, se fosse stato sulla palpebra mobile, si chiama halo smokey. Si tratta di lasciare la parte centrale super luminosa. Questo otticamente ingrandisce lo sguardo e sicuramente cattura l'attenzione essendo fuori dai comuni schemi. Valentina ha fatto centro e questa volta è lei a lanciare una nuova tendenza.

