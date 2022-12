Luca Vezil 'smascherato' sui social dopo l'addio a Valentina Ferragni: "Stesso copione"

Luca Vezil si sta dando da fare dopo la fine della sua relazione con Valentina Ferragni. Ecco come e dove è stato beccato nella serata di ieri.

La fine della storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil si è aggiunta alla folta schiera di abbandoni che hanno caratterizzato il mondo dello spettacolo a partire da questa estate. Si vociferava già da un pò ma entrambi lo hanno ufficializzato con un messaggio sui loro profili Instagram. I motivi non sono stati chiariti: hanno deciso dopo 13 anni di amore di intraprendere strade differenti.

Sin dai primi giorni dopo la diffusione della notizia, si è parlato di una nuova fiamma per la sorella dell'imprenditrice digitale, volata a Madrid presumibilmente per raggiungerlo: si diceva fosse un attore di una famosa serie tv. Ha smentito però tutto anche in maniera abbastanza piccata. Lui è stato avvistato con una giovane mora, ma è arrivata anche in questo caso la smentita a tutto. Peccato però che il popolo del web è più veloce e vigile di qualunque cosa e se sgama un particolare, ci vuole davvero poco affinché tutti lo sappiano. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto venire a galla una dinamica che davvero mette non proprio in ottima luca il modello: ecco perché.

Luca Vezil beccato con un'altra: torna alla mente un particolare con Valentina Ferragni

Sia Valentina Ferragni che Luca Vezil, sono single e vivono la loro vita separati con amici e familiari tra eventi di lavoro e divertimento. Il giovane modello è stato pizzicato con una bella donzella mora. Anche se lui lo ha categoricamente smentito con una storia su Instagram, ieri sera si sono visti ancora insieme in una circostanza molto particolare. Erano infatti insieme al concerto di Max Pezzali. Le foto sono state rese note da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. A questo punto, pare che la cosa si faccia più seria di come era sembrata. Potrebbero però essere solo amici e condividere insieme le loro passioni. I più attenti non si sono lasciati sfuggire un ricordo che riguarda proprio la precedente relazione di Vezil.

Pare che Pezzali gli piaccia molto e che ami dedicare le sue canzoni più belle alle 'fiamme' con cui ha a che fare. Prima Valentina, ora è la sconosciuta mora con cui è stato avvistano. Guardando bene la seconda immagine, lui è chiaramente visibile con il berretto nero alla sua sinistra.

LEGGI ANCHE>>>X Factor, Chiara Ferragni e Fedez mai visti così: "Siamo limonelli"