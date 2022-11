L'anello di fidanzamento di Kate Middleton ha una storia pazzesca: non riguarda Lady D

Da quando è uscita la nuova stagione di The Crow tutti sono ossessionati dal suo anello di fidanzamento: la storia vi stupirà!

La nuova stagione di The Crown, la serie amatissima che si basa sulla storia della Regina Elisabetta ha tenuto tutti incollati allo schermo. Per chi è veramente fan della monarchia britannica ama pensare che alcuni dettagli della sua vita sono stati svelati proprio grazie alla trasposizione su Netflix. Questa nuova stagione ha come protagonisti i difficilissimi anni '90. La Regina ha dovuto far conto non solo con un paese moderno ma anche con una società lontana da quella in cui e cresciuta e dall'idea di monarchia che le ha inculcato sua nonna: la Regina Maria. Elisabetta in questa stagione fa anche 'i conti' con il primo divorzio del monarca.

Per tutta la serie, nonostante i litigi e le faide tra i due ex coniugi siano sempre presenti in ogni puntata, in molti hanno notato che l'interprete di Diana indossa sempre l'anello di fidanzamento. Quando Carlo le ha chiesto la mano è stata proprio lei a scegliere tra tantissimi anelli che appartenevano non solo alla corona ma anche di nuove proposte dei gioiellieri più rinomati di lontra. Diana ha scelto un anello nuovo che oggi vediamo indossare sempre a Kate Middleton che lo ha ricevuto quando il principe William le ha chiesto la mano.

L'anello di Kate Middleton ha una storia affascinante!

L'attenzione sull'anello si è anche accentuata in occasione dell'anniversario dei nuovi Principi del Galles che ieri hanno festeggiato il loro anniversario di fidanzamento avvenuto ben 12 anni fa. William ha voluto regalare alla sua futura moglie l'anello realizzato da Gerrard, il gioielliere di corte che ha deciso di creare questa montatura con uno zaffiro ovale circondato da ben 14 diamanti. Il gioielliere ha raccontato che per questo design si è ispirato ad un altro gioiello che già fa parte della collezione dei preziosi della corona.

Precisamente si tratta di una spilla realizzata nel 1840 su commissione del principe Alberto che decise di regalarla come regalo di nozze alla regina Vittoria. La spilla è nota a palazzo ancora con il nome 'La Spilla Zaffiro del Principe Albert", cimelio che si è tramandato in generazione in generazione che tutte le Regine hanno indossato almeno una volta in cerimonie ufficiali e che abbiamo visto anche alla stessa Elisabetta che è sempre stata un'amante delle spille.

