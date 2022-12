Benedetta Parodi, la regina indiscussa di Bake Off Italia condivide una ricetta perfetta per le feste

Benedetta Parodi condivide un dolce perfetto per le feste: stanca dei soliti tradizionali il suo dessert è differente!

Benedetta è la regina indiscussa di Bake Off Italia nonostante si occupi principalmente della conduzione. La sorella del volto del tg, si è creata un suo spazio in tv grazie alla sua più grande passione: la cucina. Non sono solo i dolci ma anche le ricette salate ad aver conquistato il suo pubblico. Eppure è con il programma di Real Time che ha ottenuto un successo clamoroso e soprattutto il titolo di Zia Bene, nick che ha scelto anche per il suo account di Instagram. Anche in questo programma i concorrenti spesso ricevono consigli e aiuti dall'esperta e per alcune prove si cimentano nelle sue ricette più difficili.

Questa volta però propone un dolce semplicissimo da ricreare e soprattutto perfetto per queste feste. Benedetta sa che a Natale non possono mancare struffoli e panettoni ma questo non ha di certo fermato la sua creatività.

Semifreddo natalizio: la ricetta di Benedetta Parodi è semplicissimo e gustosissimo. Ecco la ricetta

Benedetta propone una ricetta di un dolce che descrive come fresco, originale e soprattutto che si consuma a cucchiaio. Dice che è perfetto in quanto non è estremamente pesante anche se non mancano alcuni sapori tipici del natale come lo zabaione che spesso viene usato come farcia dei panettoni. Per preparare il suo semifreddo occorrono: 3 uova, 3 cucchiai di zuccheri, marsala qb, 250g di panna fresca, 100g di cioccolato fondente e 60g di meringhe. Per decorare i tutto bastano 100g di cioccolato fuso, lei utilizza sia il bianco che quello fondente, ciliegie e ribes, un che ricorda le bacche natalizie del vischio.

Si inizia proprio con lo zabaione: dividete i bianchi e i tuorli delle uova e aggiungete lo zucchero. Benedetta rivela che la nonna per capire quanto marsala faceva questo calcolo: 3 uova, 3 gusci di marsala. Prendete quindi una metà di un uovo appena rotto e riempitelo con il marsala. Questo è un consiglio ma essendo un sapore decisamente molto particolare vi consigliamo di andare a gusto. . Iniziate a sbattere tutto con le fruste e una volta che il composto è cremoso ed è aumentato il volume si cuoce sul fuoco. Il contatto non deve essere diretto altrimenti l'uovo diventerà una frittata: dovete mettere una pentola con acqua a bollire e posizionare sopra la ciotola continuando sempre a montare il tutto.

Si passa poi a montare la panna che verrà aggiunta allo zabaione. tagliate il cioccolato finemente e mixate il tutto, questo va fatto anche con le meringhe. Versate tutto nelle coppette o in uno stampo in silicone. Dopo 4 ore sarà pronto e non resta che decorare con altro cioccolato fuso e ribes. Semplicissimo e gustosissimo si prepara in soli 15 minuti.

