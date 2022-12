Benedetta Parodi 'smascherata' da sua sorella Cristina nello studio di Serena Bortone: "Ha un difetto enorme, ecco quale"

Nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, ospiti Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Cristina, sorella di lei e cognata di lui, li ha però smascherati nello studio di Serena Bortone.

Dalle 14 è un appuntamento fisso quello con Serena Bortone e il suo salotto televisivo. La donna lascia spesso e volentieri spazio a interviste dal mondo dello spettacolo, senza però dimenticare la politica (d'altra parte viene da Agorà) e l'attualità. Oggi ad esempio nel suo talk show sono stati ospiti Benedetta Parodi, famosa conduttrice di programmi di cucina, e suo marito, il cronista Fabio Caressa.

I due si sono raccontati a 360 gradi parlando del proprio matrimonio durato ben 23 anni. Il segreto, secondo quanto emerso dalle risposte alle domande della Bortone, risiede certamente in tanta pazienza, qualche litigio e perché no, un pizzico di stramberia. Ad esempio entrambi hanno asserito di non stare mai in tuta o in pigiama in casa per volontà reciproca. Lungo anche il riferimento a Francesco Totti e Ilary Blasi, un'altra coppia che in un certo senso, ha a che fare con il mondo del calcio e che a differenza di Fabio e Benedetta ha finito per separarsi. Tornando a loro, comunque, cos'ha detto Cristina Parodi su sua sorella e il cognato?

"Quella volta che la invitai a Formentera e finì malissimo", Cristina Parodi racconta un retroscena inaspettato sulla sorella Benedetta ospite a Oggi è un altro giorno

Spesso gli ospiti di Serena Bortone ricevono dei veri e propri video-messaggi da parte di personaggi altrettanto celebri. È questo ciò che è accaduto anche oggi: Benedetta Parodi ha avuto i saluti di sua sorella Cristina che però l'ha smascherata apertamente, denunciando un suo difetto. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Nessuno potrebbe mai immaginarlo e invece...

Cristina ha così parlato: "Forse non sapete che Benedetta ha un difetto enorme. Ha paura di volare. La invitai a Formentera ed era così in ansia per il viaggio in aereo che arrivò in aeroporto un giorno prima. E le dissero che non poteva partire. Chiunque altro sarebbe stato disperato, lei invece fu felicissima di questo intoppo tanto che si rivolse a Fabio per dirgli: 'Allora andiamo tutti a Gardaland?'. E Fabio credo che la mandò a quel paese. Fabio e Bene sono bellissimi. Si amano tantissimo ma bisticciano sempre un po' come Sandra e Raimondo". Dopo queste parole è arrivato però un avvertimento: "L'importante bene è che tu non smetta di cucinare, soprattutto ora che siamo vicini al Natale!".

