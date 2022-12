Musica, addio a Christine McVie dei Fleetwood Mac: il messaggio di Stevie Nicks commuove tutti

Il mondo della musica è il lutto per la cantautrice e musicista dei Fleetwood Mac: Christine McVie si è spenta nella notte tra ieri e oggi a 79 anni

Oggi è una giornata triste per la musica. Christine McVie, cantautrice e tastierista britannica, si è spenta a 79 anni. L'artista, nata a Bouth il 12 luglio 1943, è nota per essere una delle tre voci della band angloamericana Fleetwood Mac. Insieme ai Fleetwood dal 1968, la musicista è salita alla ribalta insieme ai suoi compagni di gruppo negli anni Settanta. In particolare, nel 1977, quando la band ha rilasciato il noto album Rumours, uno dei più grandi successi nella storia della musica mondiale.

Come non dimenticare, infatti, canzoni come Don't Stop o Go your own way, cantate insieme ai colleghi Stevie Nicks e Lindsey Buckingham. Christine McVie ha scritto e interpretato, però, tante altre canzoni della band, come Songbird, dello stesso album, e la famosissima Everywhere, uscita nel 1987. La McVie ha influenzato tante altre artiste e cantautrici femminili rock e pop, che hanno dichiarato di essersi ispirate a lei nel corso della loro carriera.

Christine McVie muore a 79 anni: il saluto di Stevie Nicks e degli altri

Alla notizia della morte dell'artista britannica, annunciata dalla stessa band angloamericana sui social, decine di artisti hanno voluto salutarla esprimendo il loro dispiacere sui social. Sheryl Crow, i Garbage, John Taylor dei Duran Duran e addirittura l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton hanno salutato la brava musicista. Il messaggio che ha commosso maggiormente i fan dei Fleetwood Mac è stato, però, quello della collega e amica Stevie Nicks, che ha lasciato uno splendido messaggio alla McVie su Instagram.

"Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza per la morte di Christine McVie. È stata davvero una persona unica, speciale e talentuosa oltre ogni misura. È stata la migliore musicista che si potesse avere in una band e la migliore amica che si possa avere nella propria vita. Siamo stati così fortunati a trascorrere la vita con lei. Individualmente e insieme, abbiamo amato tanto Christine e ringraziamo per gli splendidi ricordi che abbiamo di lei. Ci mancherà tanto" ha scritto la cantautrice americana. Diversi personaggi famosi hanno commentato il post pubblicato da Stevie Nicks: dall'attore Eric McCormack al chitarrista di Madonna Monte Pittman, fino all'attrice Alyssa Milano. Tutti, insomma, si sono uniti per ricordare la grande musicista britannica.

