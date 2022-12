Emma Marrone: "Finalmente posso dirvelo", la cantante è felicissima

La cantante Emma Marrone ha annunciato un grande evento ai suoi fan sui social: ecco dove la rivedremo.

Sembra proprio che Emma Marrone si inarrestabile e lo dimostrano i tantissimi progetti di cui è protagonista. La cantante fa parte di quella generazione di artisti che non si limita a sperimentare in un solo campo dell'arte ma cerca di mettersi continuamente in gioco. Dopo anni di carriera in vetta alle classifiche italiane tra brani e album di grande successo Emma è ritornata con due progetti davvero unici. Il primo è il debutto sul grande schermo del suo film che la vede protagonista assoluta, "Il ritorno" è il nuovo capolavoro si Stefano Chiantini che i fan della Marrone attendono da diversi mesi.

Il secondo progetto è invece un documentario Amazon prime disponibile già da subito in cui la cantante racconta la sua storia, le sue radici, le sfide e gli insuccessi della sua vita. "Sbagliata ascendente leone" è anche il titolo del suo nuovo singolo che ha già stregato i fan. Scopriamo però qual è l'annuncio che ha scatenato tutti sui social e che ancora una volta dimostra la versatilità di un artista senza precedenti.

Emma Marrone: "Sono molto felice, vi aspetto"

La cantante ha pubblicato un video sui social in cui possiamo vedere un estratto del film Il Ritorno. La pellicola è stata presentata al Roma Cinema Fest ma il pubblico attende di vederla nelle sale italiane. Il 15 dicembre uscirà il film che tutti aspettano e che vede Emma impegnata nei panni di Teresa, una detenuta uscita dal carcere che deve riprendere in mano la sua vita compresa la fiducia di suo figlio.

Una storia davvero incredibile, forse un po' cruda ma molto vera. La Marrone si conferma ancora una volta un talento nella recitazione e a quanto pare sarà una delle poche artiste in grado di unire cinema e musica. Intanto su Instagram Emma invita i suoi fan a seguirla in giro per l'Italia dove ci saranno le anteprime del film. In queste occasioni il pubblico potrà vedere la cantante dal vivo e ovviamente scattare foto insieme a lei. La Marrone è molto emozionata per l'uscita di questo film che ha fatto breccia nel cuore della critica.

