Emma Marrone e Achille Lauro come non li avete mai visti: il bacio che ha emozionato i fan

Sbagliata Ascendente Leone è il titolo della nuova docu serie con protagonista Emma Marrone: cos'è successo alla prima.

Il nuovo documentario firmato da Emma Marrone è finalmente disponibile da oggi su Prime Video e in occasione della sua presentazione abbiamo assistito al ritrovo di molti artisti. Emma racconta tutta la sua vita nel docufilm che ancor prima del suo debutto aveva già conquistato i fan. La Marrone è una delle ariste più amate del panorama musicale italiano, lo abbiamo visto anche sul palco dell'Ariston lo scorso anno ma negli ultimi tempi anche al cinema.

Emma infatti ha deciso di intraprendere una carriera da attrice che a quanto pare ha rivelato un talento a molti sconosciuto. La nuova generazione di artisti è prontissima a esprimere tutta la sua versatilità e soprattutto a spaziare nel mondo dello spettacolo. C'è uno scatto sui social che ha davvero commosso tutti e che vede protagonista un altro artista amatissimo e per altro amico fraterno di Emma. Stiamo ovviamente parlando di Achille Lauro, scopriamo qual è la foto che ha emozionato tutti.

Achille Lauro e Emma Marrone: la foto commuove i fan

Nel documentario firmato da Emma spunta fuori tutta la sua anima tra i momenti più alti del suo successo a quelli più difficili legati alla sfera familiare. Amici, parenti e artisti hanno partecipato al debutto del docufilm e tra questi non poteva mancare Achille Lauro. Insieme li abbiamo visti qualche anno fa sul palcoscenico del Festival di Sanremo in occasione delle esibizioni di Lauro come ospite. In una di questa figurava proprio Emma e il feeling tra i due non è certo passato inosservato.

Ieri sera tra le foto postate dalla cantante su Instagram ne è apparsa una proprio con Achille che le da un bacio tenerissimo sulla guancia. Un gesto che ha emozionato i fan dei due artisti, l'amicizia a quanto pare nel mondo dello spettacolo esiste soprattutto se a unirla è la passione per la musica.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo Giovani, Amadeus non resiste a Maria De Filippi e Emma Marrone: "Guarda un po' chi c'è"