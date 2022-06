Benedetta Parodi tortura Fabio Caressa, lui si sfoga: "Perché non mi leghi direttamente?"

Benedetta Parodi e Fabio Caressa costituiscono una coppia davvero unita ormai da oltre un ventennio: i due si rendono spesso protagonisti sui social di simpatici siparietti eppure questa volta la donna ci è andata giù pensante… Lui la perdonerà?

Benedetta Parodi è una famosissima conduttrice televisiva e scrittrice nostrana. Con una laurea in lettere moderne, è diventata rapidamente una giornalista professionista finendo per presentare Studio Aperto su Italia 1. Letteralmente appassionata di fornelli, tutti i programmi che ha presentato dal suo esordio in poi sono stati a sfondo culinario: da Cotto e Mangiato a I menù di Benedetta, da Bake Off Italia – Dolci in forno a Senti chi mangia. Attualmente su Radio Capital è conduttrice radiofonica di Benedetta domenica. Oggi però parliamo di lei dal punto di vista sentimentale…

Benedetta Parodi è impegnata dal 1999 con Fabio Caressa, celebre giornalista sportivo. Assieme i due hanno tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. All’interno di un’intervista realizzata dal Corriere della Sera nel 2020, la Parodi ha definito perfetta la sua storia con Caressa. Insomma, i due sono molti innamorati e per certi versi molto simili anche se lui parla a un pubblico maschile mentre lei ad uno femminile. Insieme si divertono molto soprattutto su Instagram dove, spessissimo, si mostrano insieme.

Benedetta Parodi lancia una sfida a Fabio Caressa

Nelle scorse ore sul profilo di Benedetta Parodi è apparso un post molto singolare. Si tratta di un video all’interno del quale la celebre chef e conduttrice lancia una vera e propria sfida al compagno, sperando in una sua approvazione. La donna si accinge a fargli assaggiare una “gricia” - piatto tipico romano - con un ingrediente segreto: la cipolla caramellata. Per l'appunto l’uomo vorrebbe mangiarla per provare a dare la sua approvazione al piatto. Tuttavia accade qualcosa di inaspettato.

La Parodi infatti inizia a bacchettarlo dicendogli che deve stare a dieta! È a questo punto che Fabio si lascia andare ad un’esternazione esclamando: “Ma è una forma di tortura! La prossima volta fai così, mi leghi direttamente e mi fai passare i piatti davanti!” A queste parole la conduttrice asserisce rassegnata: “Ve l’avevo detto che non avrebbe accettato la sfida”. Lui per tutta risposta assaggia un po’ di gricia e approva… Anche se ci trova un difetto: manca il pepe. Insomma, alla fine i due si fanno una grossa risata anche se Fabio non manca di provare ancora una forchettata di pasta: un siparietto familiare davvero comico che si conclude con una risata e tanto amore.

