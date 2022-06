Anna Tatangelo, non la rivedremo più in televisione? La risposta arriva proprio dalla cantante

La giovane, bella e talentuosa cantante di Sora tornerà in televisione il prossimo autunno? La risposta ci è stata data proprio da lei. Scopriamo tutti i dettagli.

Tutti conoscono la bella Anna Tatangelo come una cantante molto talentuosa, vincitrice di vari concorsi musicali. Il suo debutto arriva nel 2002 con il suo brano "Doppiamente Fragili" cantata a Sanremo nella categoria giovani. Nello stesso anno, la Tatangelo incontrò per la prima volta Gigi D'Alessio, con cui duettò nel brano "Un nuovo bacio", diventato un disco d'oro dopo 20 anni. Il suo primo incontro con il cantante risale a quando era molto giovane, ma fu fonte di polemiche e notizie sconvolgenti. Nel 2006 la coppia ufficializzò la loro relazione, dopo che Gigi D'Alessio aveva ufficialmente divorziato dalla prima moglie Carmela Barbato.

La loro storia d'amore è stata molto importante per entrambi e, nonostante sia trascorso molto tempo dalla loro separazione, Anna lo definisce come l'uomo più importante della sua vita. Del resto, gli ha regalato il gioiello più bello che una donna potesse chiedere: un figlio. Per il piccolo Andrea, fortunatamente la vita è stata molto generosa. I genitori, nonostante la separazione, non hanno mai pensato di scomparire dalla vita del piccolo. Nonostante le loro strade diverse, sono sempre presenti per lui. Ad oggi il cantante di "Fotomodelle un po' povere" continua a condurre la sua nuova vita al fianco della sua nuova compagna Denise Esposito e del suo quinto figlio, Francesco. Recentemente ha compiuto 30 anni di carriera e ha festeggiato in grande, con un concerto a Piazza del Plebiscino. Intanto la giovane Anna Tatangelo si sta impegnando nella sua carriera, ma non sappiamo se tornerà in tv ad Ottobre con "Scene da un matrimonio".

Anna Tatangelo tornerà in Tv? La risposta arriva proprio dalla cantante di Sora

Scene da un matrimonio è il programma televisivo che la Tatangelo conduce. Ma quello che tutti si stanno chiedendo è: "tornerà in onda con la prossima stagione?" A quanto pare la risposta sembra essere molto positiva. Infatti l'indiscrezione lanciata da Davide Maggio è stata confermata proprio dal fatto che la cantante stia registrando le nuove puntate in queste settimane.

Per scaramanzia, o per altro, Anna non ha ancora parlato della nuova stagione del programma, ma sembrerebbe che ci sia una riconferma della nuova stagione. Inoltre, la cantante ha dichiarato in un'intervista, di non sapere al momento quando andrà in onda il programma, ma che se tutto dovesse andare secondo i piani, sarà contentissima di tener compagnia a tutti i suoi fan pronti a guardarla.

LEGGI ANCHE: Anna Tatangelo, la famiglia si allarga: il lieto annuncio è appena arrivato