Serena Bortone 'copia' Belen Rodriguez e Chiara Ferragni: "A 52 anni ne avevo proprio voglia"

Tutti i giorni Serena Bortone ci tiene compagnia con il suo Oggi è un altro giorno, insieme agli affetti stabili Romina Carrisi, Francesco Oppini, Jessica Morlacchi, Samuel Peron e tanti altri. Tuttavia, oltre ad essere onnipresente sul piccolo schermo, la conduttrice Rai si concede anche molto tempo libero sui social. Ecco cos'ha pubblicato poche ore fa, 'copiando' le moglie di Stefano De Martino e di Fedez.

Grazie a Serena Bortone e al suo Oggi è un altro giorno, la Rai è riuscita a fare da concorrente a Uomini e Donne di Maria De Filippi che da sempre tiene il primato della fascia oraria postprandiale. Parliamo di uno scontro tra titani.

Maria ha dalla sua un carattere che il pubblico ama e un format rodatissimo e forte. Serena ha dalla sua invece una malizia nel condurre interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo che manca a moltissime sue colleghe. Senza contare la qualità degli ospiti, ogni giorno davvero alta. Mentre attendiamo di conoscere chi ci sarà oggi nel suo studio, siamo andati in questi giorni a spulciare i suoi social e vi abbiamo trovato qualcosa di 'particolare'. Scopriamo di cosa si tratta.

Serena Bortone già l'ha fatto! A 52 anni mostra il suo 'capolavoro'

Per la gioia soprattutto dei più piccini sta per arrivare il momento più atteso dell'anno: quello del Natale. Mentre tutti attendono di sapere quest'anno se sono stati 'buoni o cattivi' e se avranno diritto o meno a un bel regalo, c'è chi già ha pensato di addobbare casa - decisamente prima del tempo considerando che la tradizione vuole che a partire dall'8 dicembre si facciano tutti i preparativi del caso.

Tra queste persone che hanno già agito con addobbi vari anche Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, che Serena Bortone ha 'copiato'. Sì, perché anche lei ha già fatto il suo albero. A 52 anni la timoniera di Oggi è un altro giorno mantiene un entusiasmo esemplare per la più bella delle feste. E come darle torto! Ecco dunque l'albero di Serena che scrive in sovraimpressione a questa storia con tanto di lucine e gattino: "Voglia di Natale". E voi da che parte state? Grinch nell'anima o desiderosi di festeggiare insieme il freddo in arrivo?

LEGGI ANCHE: Serena Bortone come non l'avete mai vista: i fan non la ricordavano così