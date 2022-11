Flavio Insinna, la richiesta alla Rai scatena il pubblico: "Lo dirò fino a quando non mi cacciano"

Il conduttore dell'Eredità ha deciso di rivelare in diretta la sua richiesta alla Rai: cosa ne penseranno i vertici dell'azienda?

Flavio Insinna è tra i conduttori più amati della televisione italiana e in queste sere è in diretta con l'Eredità in un orario diverso dal solito. Il motivo sono i mondiali in Qatar che hanno monopolizzato il palinsesto Rai. Insinna è ritornato con il quiz più amato dagli italiani a ottobre dopo lo sto prolungato dell'estate in cui ha lasciato il testimone a Marco Liorni e alla sua Reazione a Catena.

Inutile girarci intorno, Flavio riesce a conquistare il pubblico anche in una fascia orario diversa dalla solita raggiungendo uno share altissimo. Non c'è infatti storia per la concorrenza che arranca da settembre a maggio. La grande spontaneità di Flavio e il suo modo di divertire i telespettatori sono la chiave vincente del programma. C'è però una richiesta che ha deciso di svelare in diretta e che da anni propone alla Rai. Scopriamo di cosa si tratta e se c'è stata la reazione di Viale Mazzini.

Flavio Insinna confessa: "Lo dirò fino a quando non mi cacciano"

Il conduttore dell'Eredità nella puntata di ieri sera ha deciso di rivelare al pubblico che il suo desiderio è quello di creare un'edizione estiva del programma speciale. Flavio vorrebbe condurre un'edizione itinerante estiva e cioè un quiz in giro per l'Italia con le stesse regole dell'Eredità ma che faccia compagnia il pubblico nei mesi più caldi.

Il conduttore ha anche specificato con gli occhi puntati alla telecamera che ripeterà la sua proposta fino a quando non lo cacceranno dalla Rai, certo è che la sua ironia è alla base della dichiarazione in diretta che però ha incuriosito il pubblico a casa. Al momento sembra che a Viale Mazzini tutto taccia e che non sia arrivata alcuna risposta dal direttore. Per l'anno prossimo la proposta di Insinna si realizzerà? Noi speriamo proprio di sì.

A breve però potremmo vedere il conduttore in una veste diversa, sembra infatti che abbia concluso le riprese del suo prossimo film come dimostra la barba lunga che ha sfoggiato in diretta fino a qualche settimana fa.

