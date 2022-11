L'Eredità, perché Flavio Insinna ha la barba lunga? Ecco il vero motivo

Il conduttore dell'Eredità è ritornato al timone del quiz più amato di sempre: ecco perché ha accolto il pubblico con questo look.

Finalmente dopo una lunghissima pausa estiva l'Eredità è ritornato in diretta su Rai Uno e al comando del quiz show non poteva non esserci Flavio Insinna. Il conduttore è amatissimo dal pubblico e riesce con la sua ironia a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori ogni sera. L'eredità è infatti a tutti gli effetti il quiz show più visto del piccolo schermo in grado di sbaragliare la concorrenza senza troppi problemi.

Flavio è in realtà un attore prestato alla conduzione, i suoi ruoli sono ancora vivi nella mente del pubblico. Come dimenticare ad esempio il Capitano Anceschi in Don Matteo ritornato con una partecipazione straordinaria nella scorsa stagione. Non mancano i colpi di scena per Insinna che solo qualche mese fa ha prestato il volto all'ennesima fiction di successo in prima serata su Rai Uno. Flavio è ritornato alla carica ma questa volta con un look totalmente diverso dal solito, scopriamo come mai ha deciso di ritornare in scena con la barba.

Flavio Insinna torna in tv con la barba: ecco per quale motivo

Il conduttore dell'Eredità è ritornato questa settimana in tv con il quiz show ma il suo look ha lasciato tutti a bocca aperta. Per tutta l'estate, fino a metà autunno, abbiamo visto Marco Liorni nella fascia pre serale con il suo Reazione a Catena. Il pubblico, nonostante apprezzasse lo show di Liorni, attendeva con ansia l'Eredità e l'immancabile momento della ghigliottina. Sui social il gioco è commentato da migliaia di telespettatori.

Il look di Insinna ha incuriosito moltissimi fan del programma e finalmente è spuntata fuori la verità sul motivo della sua barba. Insinna pare sia su un set per interpretare un nuovo personaggio che necessiti appunto di questo look. Sembra dunque che fino alla fine delle riprese toccherà ammirarlo con tanto di barba grigia che lo rende in ogni caso uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. La sua ironia e la grande intelligenza sono tra le caratteristiche più apprezzate del conduttore dell'Eredità. Una volta finite le riprese del film Flavio deciderà di abbandonare questo look o continuerà a tenerlo? Lo scopriremo molto presto ovviamente seguendo in diretta il suo show.

