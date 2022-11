Ornella Muti come non l'avete mai vista: la foto inedita con l'attore più grande di Hollywood

La star del cinema Ornella Muti ha stupito tutti con uno scatto che la ritrae in compagnia di uno degli attori più grandi al mondo.

Tra le protagoniste della storia del cinema italiano non possiamo non parlare di Ornella Muti, musa ispiratrice dei registi italiani più grandi mai esistiti. La Muti ancora oggi continua ad essere molto attiva sui social network con il suo profilo Instagram e anche grazie a sua figlia Naike Rivelli. Solo qualche mese fa l'abbiamo vista sul palcoscenico del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus come co-conduttrice all'Ariston. Proprio in occasione del Festival la Muti ha raccontato il grande rapporto con attori e registi con cui ha lavorato.

Negli anni scorsi Ornella è stata anche oggetto del gossip di cronaca rosa principalmente per la sua relazione con Adriano Celentano che ha fatto sognare milioni di fan in Italia. Una love story poi naufragata e sulla quale entrambi hanno messo una pietra sopra. Oggi la Muti è ancora tra le donne più belle e talentuose del nostro cinema e recentemente su Instagram ha deciso di pubblicare uno scatto che fa davvero sognare gli appassionati del cinema.

Ornella Muti e Sylvester Stallone insieme a Hollywood: la foto che ha fatto sognare i fan

Viene descritta come una delle pochissime attrici italiane che hanno lavorato a Hollywood ad alti livelli, stiamo ovviamente parlando di Ornella Muti che vanta una carriera da Oscar. La Muti ha cominciato la sua carriera sul grande schermo giovanissima al fianco dei più grandi registi e attori e ancora oggi è tra i maggiori riferimenti per il cinema italiano. Su Instagram è apparsa una foto che ha fatto spalancare gli occhi a tutti i fan dell'attrice e che la ritrae anni fa a uno dei nomi più grandi del cinema mondiale.

La foto è stata scattata sul set del film "Oscar" firmato da John Landis, una pietra miliare del cinema mondiale di cui Ornella Muti è protagonista insieme a Sylvester Stallone. Ornella era solita frequentare Hollywood e portare in alto il nome dell'Italia anche lì dove il cinema significava successo, sfarzo e statuette d'oro collezionate una in fila all'altra. Negli Stati Uniti la Muti divenne famosissima come poche italiane all'epoca e in pochissimi anni si è affermata come una delle dive più grandi del nostro cinema. La foto ha emozionato i fan che continuano ad amarla e a seguirla sui social dove è molto attiva con campagne che sensibilizzano l'ambiente e le politiche eco-sostenibili.

