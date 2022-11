Jasmine Carrisi rompe il silenzio dopo la sparizione dai social: "Ecco perché l'ho fatto"

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso Jasmine Carrisi, ha rotto il silenzio dopo giorni di assenza. Ecco perché non l'abbiamo vista sui social per un bel pò.

La figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, è un volto molto influente sui social, in particolare su Instagram e Tik Tok. I suoi post fanno sempre il pieno di like e commenti di approvazione. Quando può concede dirette in cui talvolta, sono presenti con lei anche i famosi genitori. Oltre ad una carriera molto promettente nel mondo della musica e dei social, la giovane ha intrapreso un percorso di studi nell'ambito della comunicazione.

Era un desiderio di papà Carrisi e lei ci tiene a portarlo a termine nel migliore dei modi. Proprio per la sua assidua presenza sulle varie piattaforme web, i suoi follower si sono accorti in questi giorni che mancasse. Sia nelle storie e con la condivisione di immagini, di lei non si sentiva più parlare e non si è affatto vista. Cosa le sarà successo? Finalmente nella giornata di ieri ha rotto il silenzio parlando di una serie di episodi non proprio piacevoli che le stanno generando non pochi problemi: ecco di cosa si tratta?

Jasmine Carrisi e la rivelazione inedita sui social: "Qualcuno mi spaventa"

Purtroppo il motivo per cui Jasmine Carrisi si è assentata dai social, è tutt'altro che piacevole. Non era per impegni familiari, di lavoro o di studio. C'è una persona che le manda una serie di messaggi insistenti, che le invia regali di tutti i tipi e si apposta nella città che lei frequenta maggiormente. Questa cosa a detta sua, la spaventa molto anche se inizialmente, non le generava questo tipo di sensazioni e la viveva con molta più leggerezza.

"Ho deciso di parlarne con voi perché ho paura", ha confessato la ragazza oltre a dire che questa persona, lo fa anche con una sua cara amica. Nonostante lo abbia bloccato su Instagram, ritorna con altri contatti e continua ad inviarle messaggi a manetta. I suoi follower le hanno chiesto di denunciare immediatamente: lei però ha preferito prima sfogarsi ed esternare i suoi stati d'animo a proposito di una situazione che dura ormai da anni. Speriamo vivamente che riesca a risolverla e che la sua live, sia stata di incoraggiamento per chi vive la stessa spiacevole situazione.

