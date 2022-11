Serena Bortone come non l'avete mai vista: i fan non la ricordavano così

La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha pubblicato una foto del passato che ha sorpreso i fan.

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo non può mancare il nome di Serena Bortone che ogni pomeriggio è in diretta con il suo Oggi è un altro giorno su Rai Uno. I vertici di Viale Mazzini probabilmente avevano intenzione di alzare l'asticella dell'informazione pomeridiana di Rai Uno ed è per questo che la scelta è ricaduta proprio sull'ex padrona di casa di Agorà. Serena si conferma ancora una volta tra le giornaliste più adatte al piccolo schermo e la foto che ha pubblicato sui social ha stupito davvero tutti.

La conduttrice è una grande esperta di politica e questo lo sa bene il pubblico di Rai Tre che per anni l'ha vista al timone di Agorà. La capacità della Bortone di entrare nelle case degli italiani e spiegare a chiunque la situazione politica del Paese è impressionante. Esponenti di partiti spesso intervengono nel suo programma e la mediazione della giornalista è sempre impeccabile. C'è però da sottolineare che grazie a Oggi è un altro giorno il pubblico ha conosciuto una veste diversa della conduttrice che riguarda proprio l'intrattenimento.

Spunta la foto del passato sui socia di Serena Bortone: i fan non la ricordavano così

Sono passati solo pochi anni dalla conduzione della Bortone di Agorà ma sembra che sia in casa Rai Uno da molto più tempo. Lo scatto pubblicato dalla Bortone risale infatti a una puntata del talk show di Rai Tre in cui Serena indossa uno splendido abito blu elettrico. Oggi le cose sono un po' cambiate e la conduttrice ha preso in custodia un programma molto diverso in grado però di svelare una veste inedita.

Oggi è un altro giorno è tra i programmi più amati della televisione e nel salotto della Bortone arrivano ospiti molto prestigiosi. Politici, attori, registi, musicisti e scrittori si accomodano per le interviste di Serena che sono sempre pungenti ma molto interessanti. La Bortone però non sfoggia solo la sua grande conoscenza ma anche la grande simpatia che grazie al format è uscita allo scoperto.

Nel cast sono presenti i suoi affetti stabili che come sempre arricchiscono il parterre in studio. Sembra proprio che le cose siano cambiate in pochi anni e il pubblico non ha intenzione di rinunciare alla Bortone come conduttrice del pomeriggio di Rai Uno.

