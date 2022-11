Raoul Bova 'disturbato' a cena da un fan: la reazione dell'attore spiazza tutti

Raoul Bova è uno degli attori più amati del cinema italiano: ecco cos'è accaduto mentre era a cena.

Tra gli attori più amati della televisione e del cinema italiano c'è Raoul Bova che abbiamo ammirato nei ruoli più diversi. Nella scorsa stagione televisiva è ritornato su Rai Uno nei panni di Don Matteo prendendo il posto di Terence Hill. Il suo successo non era affatto scontato ma i numeri in share non lo hanno tradito, il pubblico ha apprezzato il cambio del personaggio e anche il grande rispetto che il giovane attore ha riservato a Hill.

Non mancano i progetti in collaborazione con la compagna Rocio Munoz Morales, anche lei attrice e reduce dal red carpet del Festival del cinema di Venezia dove gli è toccato il ruolo di madrina. Il 17 novembre Raoul è prontissimo a debuttare sul grande schermo insieme con una nuova pellicola che lo vedrà protagonista insieme a Serena Autieri. L'attore si è sempre mostrato disponibile con i suoi fan in qualsiasi occasione, scopriamo cos'è accaduto mentre era a cena e cosa ha risposto alle domande flash di un suo ammiratore.

Raoul Bova risponde a un fan: i suoi consigli ai giovani che vogliono debuttare nel mondo del cinema

L'attore non è solo simbolo di bellezza all'italiana ma anche uno dei personaggi più disponibili con il pubblico che lo adora. Proprio in occasione di una cena un fan lo ha "disturbato" facendogli delle domande a cui Bova non si è sottratto. Innanzitutto arriva puntuale il suo consiglio a chi intende intraprendere la strada del cinema. Curiosità e passione, sono questi gli ingredienti fondamentali per coltivare l'amore per la recitazione. Aggiunge poi che è immancabile una buona dose di umiltà.

L'ammiratore gli chiede poi se in questo momento sta girando un fil nella capitale ma Bova approfitta per lanciare il suo nuovo film. Il 17 novembre uscirà in tutte le sale italiane The Christmas Show, una pellicola in cui Bova interpreta uno scrittore insieme alla protagonista Serena Rossi. Non mancano attori importanti come Ornella Muti, Francesco Pannofino e Tullio Solenghi.

Insomma un cast davvero unico ma soprattutto un film ideale per tutta la famiglia, senza nessuno escluso compresi i bambini. Non resta che attendere l'uscita del film e affermare che ancora una volta Bova si conferma uno degli attori italiani più umili e disponibili del mondo dello spettacolo.

