Raoul Bova e Serena Autieri beccati di nuovo insieme: "Ci sarà da ridere"

Serena Autieri e Raoul Bova avvistati sui social per un evento speciale: ecco dove li rivedremo a partire dal 17 dicembre.

A partire dalla metà di novembre sul grande schermo ritorneranno le pellicole a tema natalizio ma questa volta il regista Alberto Ferrari ha lanciato un'idea tutta nuova. Protagonisti del nuovo film di Natale in uscita in tutte le sale italiane sono Serena Autieri e Raoul Bova ma non mancheranno altre star del cinema italiano. Scopriamo cosa nasconde il nuovo progetto dei due attori e perché sembra uno di quei film assolutamente da non perdere.

Finalmente Raoul Bova è ritornato sul grande schermo dopo l'esordio in Don Matteo della scorsa stagione in cui ha ereditato ufficialmente il posto di Terence Hill registrando ascolti tv da record. Insieme a lui nella nuova pellicola di Alberto Ferrari c'è Serena Autieri, attrice e cantante di grande successo che ha firmato alcune delle pellicole italiane più belle. Insomma un cast di tutto rispetto a cui si aggiungono nomi come Francesco Pannofino, star della serie tv Boris ma non solo. Anche Ornella Muti farà parte del cast del film con dietro il suo bagaglio immenso con una carriera davvero stellare.

The Christmas Show: un reality al cinema

Serena Autieri e Raoul Bova sono i protagonisti di un film davvero unico che trasporterà la realtà parallela della televisione direttamente sul grande schermo. La protagonista è una famiglia che viene scelta per partecipare a un reality show a tema natalizio, non tutto filerà liscio e resteranno intrecciati nelle fastidiose e fasulle dinamiche televisive.

Ci sarà però anche spazio per l'amore che nascerà tra i personaggi di Serena Autieri e Raoul Bova, chissà come andrà a finire la loro love story. Intanto i due attori sono stati beccati insieme a una cena natalizia proprio in tema perfetto con la pellicola in uscita. I due sono anche grandi amici fuori dal set e il 17 dicembre hanno dato appuntamento al cinema a tutti i loro fan per due ore di sane risate.

Il film è adatto per tutta la famiglia e garantirà non solo tante risate ma anche molta riflessione sul senso vero del natale e sulla linea tra finzione e realtà. Non resta che attendere il 17 novembre e andare al cinema insieme a due degli attori italiani più amati dal pubblico.

LEGGI ANCHE>>>Serena Autieri come non l'avete mai vista: spunta una FOTO del passato