Miriam Leone e la scena che ha spiazzato tutti: è successo sul set di Diabolik

Miriam Leone è pronta a ritornare in sala con "Diabolik - Ginko all'attacco": ecco la scena inedita direttamente dal set del film.

Il 17 novembre arriverà nelle sale cinematografiche italiane l'ennesimo capitolo del film Diabolik che questa volta avrà come protagonista la star di Grey's Anatomy Giacomo Giannotti. Nel cast ci saranno nomi come Valerio Mastandrea, Monica Bellucci e non mancherà Miriam Leone nei panni di Eva Kant. L'attrice è reduce da un anno di grandi successi che continueranno anche questo Natale.

Il film questa volta vedrà l'ingresso di due nuovi attori d'eccezione, il primo è proprio il protagonista. Giannotti è un attore di origini italiane che però ha visto nascere la sua carriera negli Stati Uniti e ha conosciuto il successo internazionale nelle vesti del Dottor De Luca in Grey's Anatomy. Finalmente anche l'Italia ha l'opportunità di vederlo in un cast tutto nuovo dove spicca il nome di Monica Bellucci. La regina del cinema sarà protagonista insieme ad altri attori di un ruolo tutto nuovo e soprattutto da scoprire. Ecco cos'ha rivelato Miriam Leone sui social che ha incuriosito i fan.

Diabolik torna al cinema: ecco la scena inedita rivelata da Miriam Leone

L'attrice siciliana ha condiviso la locandina del prossimo capitolo di Diabolik - Ginko all'attacco ma anche un video che ha creato parecchia curiosità sui social. La Leone afferma che sul set è successo di tutto e ieri sera l'armonia tra gli attori era visibile all'evento alla Rinascente. Il video mostra Miriam con gli abiti di scena e i capelli raccolti gettarsi senza timore sotto una doccia probabilmente in un bagno costruito sul set. "Ne vedrete delle belle" scrive sui social e divertita si è completamente bagnata per girare una scena.

Domenica da Mara Venier il film sarà presentato dalla presenza di Monica Bellucci, un grande ritorno in tv e Valerio Mastrandrea. In molti attendono con ansia non solo l'interpretazione tutta nuova di Giacomo Giannotti ma anche l'evoluzione della storia. La Leone ha invitato i suoi follower a guardare il film e ha salutato con l'eleganza tipica di Eva Kant. Un personaggio a cui Miriam tiene moltissimo e una pellicola che ancora una volta potrà stupire il pubblico in Italia e non solo con un cast tutto nuovo.

